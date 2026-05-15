Una valenciana confinada por hantavirus en el Gómez Ulla hace un 'unboxing' del paquete que le envía su familia: "Jamoncito del bueno y un libro de Vicente Vallés"

Una científica valenciana que permanece confinada en el Hospital Gómez Ulla, en Madrid, ha recibido un emotivo paquete enviado por su familia con alimentos, productos personales y varios regalos para hacer más llevadera su estancia. Entre los objetos que más ilusión le ha hecho ha destacado un libro del periodista Vicente Vallés, un detalle que, según ha explicado la propia investigadora, le ayudará a distraerse durante los días de aislamiento.

La joven, especializada en investigación biomédica, ha compartido el momento a través de un vídeo grabado desde su habitación del hospital, que en pocas horas se volvía viral. "Estoy aquí, reportando en directo desde el Gómez Ulla, que me han traído un regalito", comentaba sonriente mientras mostraba el contenido de la caja enviada desde Valencia.

"Mantener la cabeza donde toca"

En el paquete había "jamoncito del bueno", una cuña de queso, chocolate negro, ropa limpia y productos de cuidado personal, además de dos libros para "mantener la cabeza donde toca".

Sus padres fueron los encargados de organizar el envío después de varios días sin poder verla personalmente, debido a las restricciones del centro sanitario. La científica ha explicado que el apoyo emocional de sus familiares está siendo fundamental durante el confinamiento, y ha agradecido especialmente los mensajes de cariño recibidos en redes sociales tras publicar el vídeo.

El libro de Vicente Vallés ha sido uno de los detalles más comentados por quienes han seguido la publicación. La investigadora ha asegurado que suele leer habitualmente ensayos y libros de actualidad, por lo que el regalo ha sido "todo un acierto".

El Hospital Gómez Ulla continúa acogiendo a pacientes en observación y aislamiento preventivo. En el mismo centro permanece también el pasajero del crucero 'MV Hondius' que dio positivo con síntomas leves, según fuentes sanitarias. Mientras tanto, historias como la de esta científica valenciana reflejan cómo pequeños gestos familiares ayudan a sobrellevar situaciones complicadas lejos de casa.

Los españoles podrán recibir visitas la próxima semana

Los españoles que se encuentran en cuarentena en el Gómez Ulla tras haber sido evacuados del crucero 'MV Hondius', así como las mujeres que permanecen ingresadas en Barcelona y Alicante tras haber resultado negativas en hantavirus, podrán recibir visitas a partir de la semana que viene si una nueva PCR vuelve a confirmar su negativo.

Las visitas se deberán realizar, según el protocolo, con el traje de protección EPI adecuado y, si las condiciones del centro sanitario lo permiten, salir de la habitación por zonas comunes en la misma planta, con mascarilla FFP2 en todo momento, higiene de manos con gel hidroalcohólico y supervisados por el personal.

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