Efemérides de hoy 15 de mayo de 2026: ¿Qué pasó el 15 de mayo?

El 15 de mayo de 2013, la revista científica Cell publica un estudio que afirma haber conseguido clonar con éxito embriones humanos. La investigación, desarrollada por científicos de la Universidad de Oregón de Estados Unidos, consiguió a través de la Transferencia Nuclear de Células Somáticas (TNCS) fusionar una célula adulta con un óvulo sin núcleo, en definición: un embrión clónico en etapa inicial.

El equipo replicó el método técnico que se empleó para la creación de la oveja Dolly. En cualquier caso, el objetivo final del experimento nunca fue el de “clonar” seres humanos, sino de conseguir producir células madre compatibles con los pacientes en tratamiento. Shoukhrat Mitalipov, investigador principal, afirmó que gracias a este avance podrían producir este tipo de células y transferirlas a los usuarios enfermos, pudiendo evitar así los problemas típicos que tienen este tipo de trasplantes.

Un 15 de mayo, pero de 2005, Sudáfrica es elegida para albergar la Copa Mundial de Fútbol 2010. Por primera vez, el evento deportivo más seguido del planeta se celebraría en el continente africano. En la votación, Sudáfrica salió elegida con 15 votos, mientras que Marruecos obtendría el segundo lugar con cinco menos, a diferencia de Egipto, que no recibió ninguno. El expresidente sudafricano y premio nobel de la Paz, Nelson Mandela, declaró que la elección era un regalo en conmemoración del décimo aniversario del final del apartheid.

En ese mismo Mundial, la Selección Española de fútbol masculino conseguiría su primera y única estrella gracias al gol de Andrés Iniesta en el minuto 116 de la final contra Países Bajos.

¿Quieres saber más? Descubre las efemérides del 15 de mayo y consulta qué pasó, quién nació y quién murió en un día como hoy. No te pierdas, además, qué se celebra, el horóscopo y el santoral de hoy.

¿Qué pasó el 15 de mayo?

1811.- Paraguay se independiza de España, siendo el primer país sudamericano en lograrlo.

1820.- Finaliza el Congreso de Viena, convocado por las monarquías absolutistas para sofocar los movimientos liberales de Europa.

1896.- En Madrid, tiene lugar la primera proyección cinematográfica de la que se tiene noticia en España.

1918.- Tiene lugar el primer correo postal aéreo, entre Washington y New York.

1943.- Disolución del Komintern o Internacional Comunista, que agrupaba a los partidos de comunistas de distintos países.

1957.- Reino Unido detona su primera bomba de hidrógeno en la isla Malden, en el Pacífico.

1974.- Josip Broz Tito es elegido presidente vitalicio de Yugoslavia.

1988.- La URSS empieza la retirada de Afganistán tras ocho años de ocupación.

1992.- El presidente de Suráfrica, Frederik de Klerk, y el Líder del Congreso Nacional Africano, Nelson Mandela, son galardonados con el Premio Príncipe de Asturias de Cooperación Internacional.

2021.- China hace historia al posar un vehículo en Marte, en su primera misión al planeta rojo.

2024.- El primer ministro de Eslovaquia, Robert Fico, resulta herido grave tras ser tiroteado frente a un centro comunitario cultural en la ciudad de Handlova.

¿Quién nació el 15 de mayo?

1905.- Joseph Cotten, actor estadounidense.

1909.- James Mason, actor británico.

1915.- Paul Samuelson, economista estadounidense.

1929.- Juanjo Menéndez, actor español.

1953.- Mike Oldfield, músico británico.

1955.- José Miguel Monzón Navarro, ‘El Gran Wyoming’, presentador de televisión, humorista y actor español.

1987.- Andy Murray, tenista británico.

¿Quién murió el 15 de mayo?

1967.- Edward Hopper, pintor estadounidense.

1994.- Gilbert Roland, actor mexicano.

2004.- Narciso Ibáñez Menta, guionista y realizador de cine, español.

2010.- John Sheperd-Barron, escocés, inventor del cajero automático.

2012.- Carlos Fuentes, escritor mexicano.

2014.- Jean-Luc Dehaene, ex primer ministro belga.

2020.- Juan Genovés, artista español.

¿Qué se celebra el 15 de mayo?

Hoy, 15 de mayo, se celebra el Día Internacional de las Familias.

Horóscopo del 15 de mayo

Los nacidos el 15 de mayo pertenecen al signo del zodiaco Tauro.

Santoral del 15 de mayo

Hoy, 15 de mayo, se celebran san Isidro Labrador y san Caleb.