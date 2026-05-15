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Científicos de Barcelona crean una molécula artificial capaz de degradar el gluten y aliviar la celiaquía

La denominada 'celiacasa' actúa en las primeras fases de la digestión y ha logrado reducir la inflamación y daño intestinal en modelos animales.

El equipo investigador en el laboratorio

El equipo investigador en el laboratorioEuropaPress

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Marta Moreno
Publicado:

La investigación sobre la celiaquía da un paso prometedor. Un equipo de científicos de Barcelona ha desarrollado una molécula artificial capaz de degradar las partes más problemáticas del gluten antes de que provoquen una respuesta inflamatoria en el organismo. El hallazgo abre la puerta al desarrollo de futuras terapias complementarias para personas celíacas.

La nueva molécula, bautizada como 'celiacasa' ha sido diseñada por investigadores del Instituto de Biología Molecular de Barcelona del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, el Instituto de Investigación en Nutrición y Seguridad Alimentaria y la Facultad de Farmacia y Ciencias de la Alimentación de la Universidad de Barcelona.

Una molécula diseñada para actuar en el estómago

La celiaquía es una enfermedad autoinmune desarrollada por el consumo de gluten, una proteína presente en cereales como el trigo, la cebada o el centeno. En personas celíacas, algunos fragmentos del gluten provocan una inflamación que acaba dañando el intestino, ya que no pueden digerir esa proteína.

Esta nueva molécula ha sido creada para activarse en el estómago, aprovechando el pH gástrico y fragmentar esas proteínas conflictivas antes de que lleguen al intestino.

Actúan en las primeras fases de la digestión

Según los investigadores, una de las principales ventajas de la 'celiacasa' es que actúa únicamente en las primeras etapas del proceso digestivo y después se desactiva. Lo que evita que provoque daños en otros órganos o procesos del organismo. Las primeras pruebas de laboratorio muestran que el compuesto logra degradar el gluten de forma eficaz y segura sin generar daños adicionales.

Resultados positivos en ratones

La molécula ya ha sido probada en modelos de ratón con celiaquía desarrollados en la Universidad de Chicago. Los expertos aseguran que los resultados obtenidos son prometedores.

A diferencia de otras sustancias similares, esta molécula ha demostrado ser efectiva en dosis bajas y ha conseguido reducir varios de los síntomas incluso después de la ingesta de gluten.

Menos inflamación y recuperación de la microbiota

Francisco José Pérez Cano, uno de los autores del estudio ha destacado que el consumo de la 'celiacasa' reduce la atrofia intestinal, la inflamación, la respuesta de anticuerpos y la disbiosis. Es decir, la alteración de la composición de la micriobiota.

Por el momento, esto solo se ha probado en animales, por lo que quedan años de investigación antes de que se aplique en humanos. Aún así, el equipo científico considera que podría convertirse en el único tratamiento eficaz para las personas celíacas.

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