Detienen en Alicante a uno de los fugitivos más peligrosos de Reino Unido

Uno de los fugitivos más buscados en Reino Unido ha sido detenido en Alicante en el marco de una operación desarrollada en Benidorm y La Nucía (Alicante) contra delincuentes vinculados al crimen organizado en la que han sido arrestadas tres personas más.

La investigación se puso en marcha después de que a finales de 2025 del aviso del responsable de un establecimiento de envío de paquetería. Se detectó una maleta con 16 kilogramos de hachís que iba dirigida a Reino Unido.

Primeramente se localizó a la persona que hizo el envío. Se trataba de una mujer que cuando fue al establecimiento en cuestión presentó documentación falsa. Se desplazó a dicho local acompañada de otra persona y con el apoyo logístico de otros dos hombres.

El siguiente paso fue la identificación de cada una de estas personas y fue entonces cuando los agentes advirtieron que uno de ellos figuraba entre los fugitivos reclamados por las autoridades británicas por delitos relacionados con el tráfico de drogas. Sobre él pesaba una orden internacional de detención emitida a finales de 2025.

Se practicaron registros en Benidorm y La Nucía y en ellos se encontraron distintas cantidades de sustancias estupefacientes, además de 4.000 euros en efectivo, documentación falsa y dos vehículos utilizados por los investigados.

El fugitivo reclamado por las autoridades británicas tiene 49 años y va a ser puesto a disposición de la Audiencia Nacional para continuar con los trámites relacionados con su reclamación internacional. A los cuatro detenidos se les acusa de delitos de tráfico de drogas y falsedad documental.

El Equipo de Delincuencia Organizada y Antidroga (EDOA) de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Guardia Civil de Alicante dirigió la operación y tuvo el apoyo del Equipo de Huidos de la Justicia de la Unidad Central Operativa.

Esta operación se ha llevado a cabo justo antes de la presentación de 'Most Wanted', una campaña impulsada por las autoridades británicas para localizar a fugitivos vinculados al crimen organizado que podrían ocultarse en distintas zonas de España, por eso se ha distribuido una imagen con sus nombres y su aspecto. Se pide la colaboración ciudadana para localizarlos.

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