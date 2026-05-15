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Un estudiante reclama más de 9.000 euros a Renfe por los retrasos constantes en Rodalies

El joven de 19 años ha presentado más de 40 reclamaciones y un informe de su psicóloga, y ha confesado en Espejo Público que ha llegado a tardar "más de cuatro horas" en llegar a la universidad.

David Pujol

Un estudiante reclama más de 9.000 euros a Renfe por los retrasos constantes en Rodalies | Espejo Público

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Marta Alarcón
Actualizado:
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David Pujol, alumno de la carrera de Matemáticas de 19 años en la Universidad Autónoma de Barcelona, ha presentado un informe de su psicóloga y más de 40 reclamaciones contra Renfe, el Ministerio de Transportes y la Generalitat de Cataluña, por los problemas continuados en el servicio de Rodalies.El joven solicita una indemnización de 9.211 euros, al considerar que las incidencias ferroviarias han afectado gravemente a su vida personal y académica.

"He llegado a tardar 4 horas en ir a la universidad"

Según ha reconocido el joven en Espejo Público, los retrasos y cancelaciones frecuentes en las líneas R1 y R7, que utiliza diariamente para desplazarse desde Pineda de Mar hasta la universidad, le han provocado "un agravamiento de su trastorno obsesivo compulsivo" y un desplazamiento forzoso de residencia. "He llegado a tardar 4 horas en ir a la universidad. Me levanté a las 4:00h de la mañana y llegué a las 8:40 horas, y luego tenía que volver. Fue una situación de ansiedad y estrés importante, sentí que no le importaba a nadie", ha confesado en Antena 3.

Debido a la mala situación que estaba viviendo, el joven se ha visto obligado a mudarse más cerca de la universidad, ya que no podía estudiar con todo lo que estaba sufriendo, y ha tenido que aumentar sus sesiones en el psicólogo: "Llevo toda la vida yendo al psicólogo, pero Renfe ha provocado que tenga que ir más a menudo. Mi psicóloga me ha hecho un informe, y he tenido que ir al médico", ha subrayado.

En la reclamación, el estudiante recoge más de medio centenar de incidencias registradas entre septiembre de 2024 y mayo de 2026, entre ellas: supresiones de trenes sin previo aviso, y falta de información actualizada en las estaciones.

Así se dividen los más de 9.000 euros

La cantidad económica solicitada se divide en diferentes conceptos: una compensación por el coste de los abonos de transporte; una indemnización por daños psicológicos relacionados con el agravamiento del TOC, otra por los perjuicios académicos sufridos; y una última por el cambio forzado de residencia.

"Gratis hasta tener una puntualidad superior al 95%"

Además de dicha cantidad de dinero, el estudiante de matemáticas reclama a Renfe que el abono que utiliza, "siga siendo gratis hasta que Rodalies garantice un nivel de puntualidad superior al 95%", ya que muchas personas dependen exclusivamente del transporte público para llegar a sus lugares de trabajo o estudios, y no todo el mundo puede permitirse "tener un coche privado".

Las administraciones implicadas tienen un plazo de seis meses para contestar, si no lo hacen, la reclamación de David Pujol quedará desestimada por silencio administrativo. Si esto ocurre, el joven ha avisado que "acudirá a los tribunales por la vía contencioso-administrativa".

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