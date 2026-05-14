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La Policía lanza un aviso: estos delincuentes británicos podrían estar ocultos en España

Alguno de los doce fugitivos más buscados de Reino Unido podrían estar en España. El Ministerio del Interior y la organización británica Crimestoppers han presentado en Alicante una campaña para buscar a estos delincuentes.

Los fugitivos m&aacute;s buscados de Reino Unido

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El Ministerio del Interior y la organización británica Crimestoppers han presentado en Alicante una campaña para buscar a los delincuentes más buscados de Reino Unido. Esta iniciativa nació hace veinte años y pide la colaboración ciudadana para localizar a estos prófugos de la justicia.

Algunos de estos fugitivos podrían estar en ciudades como Marbella, Málaga, Tenerife o Alicante. La mayoría acumulan un gran historial de delitos graves: asesinatos, tráfico de drogas, pederastia... El gobierno británico ha abierto un canal de comunicación confidencial para que cualquiera que tenga datos sobre estos individuos pueda informar de forma anónima.

"De los 111 fugitivos incluidos en estas campañas iniciadas en 2006, 98 ya han sido detenidos. Y de ellas 47 estaban en España. Hoy ya no solo intercambiamos unas listas de nombres, sino que intercambiamos inteligencia, desmantelamos infraestructuras de apoyo y neutralizamos redes, que facilitan la ida y criminales peligrosos", explica Javier Marín, director del Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO) del Ministerio del Interior.

En estos veinte años de colaboración entre las autoridades británicas y españolas han conseguido detener a más del noventa por ciento de los delincuentes más buscados. Sarah Cowley, Ministra Consejera de la Embajada Británica en España, asegura que "la mayoría de los británicos que vienen a España vienen a disfrutar a tus playas, del clima y de la comida, hay una minoría que vienen a cometer delitos o a esconderse de la justicia por delitos que han cometido en el Reino Unido". "Por este motivo es tan importante que la colaboración entre nuestros cuerpos y fuerzas de seguridad sea lo más estrecha posible, tal y como te muestra esta campaña. Juntos vamos a transmitir el mensaje de que los fugitivos de la justicia británica no van a estar a salvo escondidas en España", indica.

Las personas que tengan información sobre alguno de estos fugitivos pueden llamar a la Policía Nacional (091), a la Guardia Civil (062) o a través del canal de denuncia anónima en la web de Crimestoppers.

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Noticias de hoy, jueves 14 de mayo de 2026

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