Una pareja trata de robar la caja registradora de un bar alegando que les debían dinero

GRABADO POR UNA CÁMARA DE SEGURIDAD

Una pareja intentó robar la caja de una cafetería en la capital grancanaria. Cámaras de seguridad grabaron cómo el hombre da un cabezazo al dueño del local, que no deja de sujetar la caja registradora. Detenidos por la policía, sólo han sido condenados a pagar una multa de 2.500 euros. La víctima no entiende por qué no han sido enviados a prisión.