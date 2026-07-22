¿Cómo puede acreditar Zapatero el origen de las joyas? Un experto ve "inusual" que tarde tanto

Las polémicas y misteriosas joyas halladas en el despacho de José Luis Rodríguez Zapatero siguen rodeadas de incógnitas. Treinta y cinco días después de que el expresidente prometiera acreditar su procedencia, todavía no ha presentado la documentación que justifique su origen. Además, ya han transcurrido más de dos meses desde que la Policía las localizó ocultas en su despacho.

¿Qué documentos son necesarios para demostrar la procedencia de una joya? ¿Es normal que ese proceso se prolongue durante tanto tiempo? Para responder a estas preguntas, hemos consultado a Armando Rodríguez, secretario general del Gremio de Joyeros de Madrid.

Factura, escritura de donación o impuestos: las pruebas que acreditan la procedencia

Nos explica que la documentación varía en función del modo en que se haya adquirido la pieza. "Si es una compra, tendría la factura de la empresa o la persona. Si es una donación, la escritura de donación y el justificante del impuesto correspondiente. Y si procede de una herencia, estaría la escritura de adjudicación a los herederos beneficiarios".

Una de las hipótesis que se ha planteado es que las joyas pudieran ser un regalo institucional. El propio presidente del Gobierno Pedro Sánchez apuntó a un posible obsequio de la Casa Real saudí durante la visita oficial a España del rey Abdalá bin Abdulaziz, ya fallecido, en 2007.

¿Fue la familia real saudí? Los regalos institucionales dejan rastro

En el caso de que fuera un regalo oficial de un jefe de Estado o mandatario extranjero, ¿también quedaría constancia?, le preguntamos. "Sí. Primero lo que que habría sería una presentación. No se regalan las joyas en una bolsa, como la de la compra... sino en un estuche. Segundo, se suele dar un documento que dice lo que es, lo que simboliza, el por qué de ese detalle", añade Rodríguez.

En el caso de que no existiera documentación, ¿el juez podría preguntar a la Casa Real correspondiente?: "Claro, podría deducir testimonio a la familia real saudí para que diera información".

Distinto sería el escenario si no se tratara de un obsequio oficial. "Si es otro tipo de donación, más o menos encubierta, pues entonces, lógicamente, no tenemos ninguna documentación", afirma.

Preguntado por el tiempo transcurrido sin que se haya acreditado el origen de las joyas, el secretario general del Gremio de Joyeros de Madrid considera que no es una situación habitual. "Yo lo veo inusual. Solo suele ocurrir cuando no se puede justificar el origen", concluye.

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