El papa León XIV pide durante la misa en Cibeles que la religiosidad de España no sea "un museo del pasado"

El papa León XIV ha pedido este domingo en Madrid que la religiosidad de Españano quede reducida a una herencia cultural o a una tradición contemplada desde la distancia, sino que siga siendo una fuente viva de fe y compromiso público.

Lo hizo durante la misa del Corpus Christi que presidió en la plaza de Cibeles ante más de un millón de personas, dentro de la visita apostólica que realiza a España.

Durante la homilía, el Pontífice dirigió una encomienda a "la España de hoy y mañana" para que "la religiosidad que desde hace siglos anima este país no sea un museo del pasado que visitar, sino una escuela de fe de la que beber también hoy".

El Papa pide salir de "una fe cómoda y privada"

León XIV ha llamado así a los católicos a volver a las raíces de la fe y a manifestarla públicamente, como ocurre tradicionalmente en España con las procesiones del Corpus Christi y otras formas de piedad popular.

El Papa advirtió de que estas expresiones no deben entenderse como "una manifestación exterior, de una supervivencia folclórica o de un simple adorno estético", sino como una forma de presencia cristiana en la sociedad. En esa línea, propuso salir "de una fe cómoda y privada" para contribuir a la construcción de "un mundo nuevo".

León XIV también ha vinculado la adoración eucarística con la caridad y la responsabilidad social. "Nadie puede arrodillarse ante el Señor y despreciar al hermano", afirmó ante los fieles congregados en Cibeles. El Pontífice llamó a romper "las cadenas de todo egoísmo" y pidió a los católicos estar "presentes" en los desafíos de la sociedad, "a no huir" y a comprometerse personalmente "en la construcción del bien común".

La celebración ha reunido a una multitud en el centro de Madrid. Según los organizadores de la visita apostólica, la asistencia ha superado los 1,2 millones de personas, mientras que la Delegación del Gobierno en Madrid la situó en torno a 1,1 millones.

El acto se desarrolló bajo un fuerte dispositivo de seguridad, con presencia policial, helicópteros, drones y agentes desplegados en distintos puntos del entorno.

Los Reyes y sus hijas, ovacionados a su llegada a la misa

Entre los asistentes estuvieron los Reyes, la princesa Leonor y la infanta Sofía, que fueron ovacionados a su llegada a Cibeles. Felipe recibió al Pontífice y conversó brevemente con él sobre la expectación generada por su visita. León XIV llegó a bordo del papamóvil entre vítores y detuvo el vehículo en varias ocasiones para bendecir a bebés y niños pequeños.

Tras la comunión, repartida por más de 2.000 sacerdotes y ministros extraordinarios, se colocó la hostia consagrada en la custodia y comenzó la procesión del Corpus Christi. El recorrido partió del altar instalado ante el Palacio de Cibeles, avanzó por la calle de Alcalá hasta la iglesia de San José y regresó al punto de partida.

Visiblemente emocionado, el Papa portó el Santísimo entre aplausos, cantos y pétalos de flores. En la procesión participaron miembros del clero, religiosas, representantes de cofradías madrileñas y niños que habían recibido recientemente la Primera Comunión.

Las alfombras florales elaboradas por artesanos de Ponteareas pusieron la nota colorida a una jornada marcada por el calor y por los gritos de "¡Papa León, te queremos un montón!" y "¡Esta es la juventud del Papa!".

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