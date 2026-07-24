Canarias
La Policía evita que una niña de 14 años viaje a Italia para un matrimonio forzoso
La interceptaron en el aeropuerto de Los Rodeos-Tenerife Norte cuando iba a viajar con un pasaporte falso.
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Agentes de la Policía Nacional han detenido a tres personas por un delito de trata de seres humanos con fines de matrimonio forzoso.
La investigación se inició el 6 de julio de 2025 cuando se interceptó en el aeropuerto de Los Rodeos-Tenerife Norte a un varón acompañado de una menor de 14 años que portaba un pasaporte de otra mujer seis años mayor que ella.
La joven se encontraba en un centro de acogida de Tenerife. El propio centro había puesto una denuncia por la desaparición de la menor. Los responsables dieron aviso a la policía tras ser alertados por otros jóvenes internos de que la chica faltaba. Decían que vieron a su compañera junto a un hombre en una parada de autobús cercana. Una vez que los agentes de policía localizaron a la menor junto al varón en el aeropuerto, se le identificó y se comprobó que el hombre portaba documentación falsa. No se correspondía con la identidad de la joven de 14 años. Inmediatamente se procedió a su detención.
Gracias al testimonio de la joven, los investigadores descubrieron que habría estado recibiendo amenazas desde hacía tiempo por otro hombre residente en Italia para casarse con él. El varón pagó la dote a la familia de la chica, con la intención de que ejerciera presión sobre ella.
También se procedió a la detención de una tercera persona: un varón presuntamente responsable de facilitar la documentación falsa para pasar a la joven como mayor de edad.
Un matrimonio organizado desde Italia
En mayo del presente año, gracias a la cooperación judicial internacional, se detuvo en Italia al hombre que presuntamente encargó el matrimonio con la menor. Tras ser puesto a disposición de la autoridad judicial competente, ingresó en prisión a la espera de su extradición a España.
La cooperación internacional frustró el matrimonio forzoso y permitió detener a los implicados.
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