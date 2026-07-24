Un anciano de 87 años circula en dirección contraria para ir a por la cartera y provoca un accidente en Navarrete

Un hombre de 87 años ha circulado en sentido contrario por una autovía de La Rioja, y ha acabado siendo investigado por la Guardia Civil como presunto autor de un delito contra la seguridad vial por conducción temeraria. La maniobra provocó un siniestro vial y puso en peligro al resto de conductores.

Los hechos ocurrieron en el término municipal de Navarrete, a la altura del kilómetro 16 de la LO-20. Todo comenzó cuando la Central Operativa de Servicios de la Guardia Civil recibió un aviso alertando de que un turismo avanzaba en dirección contraria por la autovía. A partir de ese momento, varias patrullas del Sector de Tráfico se desplazaron rápidamente hasta la zona para localizar el vehículo.

Cuando los agentes encontraron el coche, comprobaron que el conductor había recorrido alrededor de 2,3 kilómetros en sentido prohibido. Durante ese trayecto, el vehículo se vio implicado en un accidente de circulación que solo dejó daños materiales.

Según las diligencias practicadas, el conductor viajaba con su esposa a su lugar de residencia, donde pensaban pasar unos días de vacaciones. En mitad del trayecto, la acompañante se dio cuenta de que había olvidado la cartera y fue entonces cuando el hombre decidió dar la vuelta y regresar por la misma calzada, es decir, circulando en sentido contrario.

Un accidente

La maniobra obligó al conductor de otro turismo, que circulaba correctamente, a realizar un movimiento para intentar esquivar la colisión frontal. Aunque ambos terminaron chocando de forma lateral provocando un accidente.

Una vez controlada la situación, los agentes sometieron al conductor a las pruebas de alcohol y drogas, y ambas dieron resultado negativo. Tras finalizar las actuaciones en el lugar del accidente, y para prevenir nuevos riesgos, la Guardia Civil decidió trasladar de forma preventiva el vehículo del investigado al garaje de su domicilio, que estaba cerca del lugar de los hechos.

Además, los agentes retiraron cautelarmente su permiso de conducción y también las llaves del coche, después de que el hombre manifestara su intención de seguir conduciendo.

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