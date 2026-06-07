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El chascarrillo entre Matías Prats y Mónica Carrillo durante el Corpus: "¿Qué se siente con un papa más joven que uno?"

Matías Prats y Mónica Carrillo han protagonizado uno de los momentos más divertidos del especial de Antena 3 Noticias por la visita del Papa León XIV a Madrid.

Matías Prats y Mónica carillo durante el especial del papa León XIV

El divertido momento entre Matías Prats y Mónica Carillo durante el Corpus: "¿Qué se siente cuando nombran a un papa que es más joven que uno?" | Antena 3 Noticias

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Paula V. Sisó
Publicado:

Matías Prats y Mónica Carrillo han protagonizado uno de los momentos más divertidos en el especial del papa emitido por Antena 3 Noticias con motivo de la visita de León XIV a Madrid.

Matías Prats ha destacado el buen estado físico de León XIV y su edad, subrayando que se trata de "un papa que goza de una estupenda salud, gran movilidad, tiene apenas 70 años, que es una edad que yo he pasado por ella y se está muy bien".

La reflexión ha dado pie a una rápida réplica de Mónica Carrillo, que no ha dejado pasar la oportunidad de lanzar una pregunta con ironía a su compañero: "¿Qué se siente cuando nombran a un papa que es más joven que uno?".

Prats, fiel a su estilo, ha respondido: "Se siente mucha paz y tranquilidad, solo quebrada por tu pregunta".

Un millón doscientas mil personas acuden a la misa del papa en Cibeles

Según los datos facilitados por la organización, alrededor de 1.200.000 personas llenan los espacios habilitados en torno a la Plaza de Cibeles para asistir a la misa del Corpus presidida por León XIV, que ha comenzado a las 10:12 horas. Antes de la celebración, el Pontífice ha recorrido en papamóvil varias calles de Madrid, entre ellas Serrano, Goya y la Plaza de Colón, donde ha sido recibido entre aplausos, vítores y muestras de afecto.

Durante el trayecto, León XIV ha bendecido a numerosos niños alzados por sus padres para recibir su saludo. Posteriormente, ha sido recibido por los Reyes, la Princesa de Asturias y la infanta Sofía en el Palacio de Cibeles.

Allí, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, le ha entregado la Llave de Oro de la capital y el Papa ha firmado en el libro de honor del Consistorio.

La jornada ha continuado con la procesión del Corpus Christi por los aledaños de Cibeles hasta la iglesia de San José, en la calle Alcalá, convirtiendo el centro de Madrid en el epicentro de una de las grandes citas religiosas del año.

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