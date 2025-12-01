Muere un hombre tras quedar atrapado en la chimenea de una vivienda en Jaén

Un hombre ha fallecido este lunes tras quedar atrapado en la chimenea de una vivienda de la calle Tejar, en el municipio jienense de Frailes.

Muere atrapado en una chimenea

Emergencias recibió el aviso sobre las 8:30 de la mañana, en este se informaba de que una persona se encontraba atrapada dentro de la chimenea de una vivienda particular. Hasta el lugar de los hechos, situado en la calle Tejar de Frailes, municipio de Jaén, se trasladaron Policía, Bomberos y Guardia Civil.

Los bomberos necesitaron más de tres horas para sacar el cuerpo

Al llegar se confirmó el fallecimiento del hombre, de unos 30 años, pero los bomberos necesitaron más de tres horas para rescatar el cuerpo de la chimenea al encontrarse en un lugar prácticamente inaccesible y teniendo en cuenta los problemas a los que se enfrentaban si la estructura se dañaba.

De momento, las causas de la muerte se están investigando ya que podrían ser varias las hipótesis del fallecimiento. No se sabe si la chimenea estaba encendida o si el hombre pudo morir asfixiado. Los investigadores intentarán esclarecer primero la razón por la que el hombre quedó atrapado en la chimenea.

Jaén, de luto tras la muerte de dos chicas menores

Por otra parte, la provincia andaluza vive horas muy complicadas después de que el pasado sábado se localizara los cuerpos sin vida de dos chicas menores de edad en el parque de la Concordia. A estas horas se sigue investigando las causas de la muerte pero la Policía ya ha descartado en la primera inspección ocular la existencia de violencia externa. Ahora se trata de averiguar si fue una de las menores la que indujo a la otra a acabar con su vida para hacerlo juntas después de que varios amigos y compañeros aseguraran que sufrieron bullying en el instituto. El padre de una de ellas ha negado que su hija se quitara la vida. La Junta, la Consejería de Desarrollo Educativo y los investigadores piden cautela, respeto y "evitar especulaciones".

