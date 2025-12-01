Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Lotería de Navidad 2025
sociedad
Sucesos

Jaén

Muere un hombre tras quedar atrapado en la chimenea de una vivienda en Jaén

Los bomberos necesitaron más de tres horas para rescatar el cuerpo sin vida de la chimenea.

Imagen de una chimenea

Imagen de una chimeneaPixabay

Publicidad

Un hombre ha fallecido este lunes tras quedar atrapado en la chimenea de una vivienda de la calle Tejar, en el municipio jienense de Frailes.

Muere atrapado en una chimenea

Emergencias recibió el aviso sobre las 8:30 de la mañana, en este se informaba de que una persona se encontraba atrapada dentro de la chimenea de una vivienda particular. Hasta el lugar de los hechos, situado en la calle Tejar de Frailes, municipio de Jaén, se trasladaron Policía, Bomberos y Guardia Civil.

Los bomberos necesitaron más de tres horas para sacar el cuerpo

Al llegar se confirmó el fallecimiento del hombre, de unos 30 años, pero los bomberos necesitaron más de tres horas para rescatar el cuerpo de la chimenea al encontrarse en un lugar prácticamente inaccesible y teniendo en cuenta los problemas a los que se enfrentaban si la estructura se dañaba.

De momento, las causas de la muerte se están investigando ya que podrían ser varias las hipótesis del fallecimiento. No se sabe si la chimenea estaba encendida o si el hombre pudo morir asfixiado. Los investigadores intentarán esclarecer primero la razón por la que el hombre quedó atrapado en la chimenea.

Jaén, de luto tras la muerte de dos chicas menores

Por otra parte, la provincia andaluza vive horas muy complicadas después de que el pasado sábado se localizara los cuerpos sin vida de dos chicas menores de edad en el parque de la Concordia. A estas horas se sigue investigando las causas de la muerte pero la Policía ya ha descartado en la primera inspección ocular la existencia de violencia externa. Ahora se trata de averiguar si fue una de las menores la que indujo a la otra a acabar con su vida para hacerlo juntas después de que varios amigos y compañeros aseguraran que sufrieron bullying en el instituto. El padre de una de ellas ha negado que su hija se quitara la vida. La Junta, la Consejería de Desarrollo Educativo y los investigadores piden cautela, respeto y "evitar especulaciones".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

El Gobierno convoca una reunión de urgencia por la peste porcina y la UME despliega 117 efectivos en Collserola

Cerdo

Publicidad

Sociedad

Desde Ábalos hasta el Papa León XIV, así es el famoso belén de Valga con más de 4.000 figuras

Desde Ábalos hasta el Papa León XIV, así es el famoso belén de Valga con más de 4.000 figuras

Imagen de archivo de un coche de la Policía Nacional

Detenido en Canarias un falso representante deportivo por cometer abusos sexuales a menores

Imagen de una chimenea

Muere un hombre tras quedar atrapado en la chimenea de una vivienda en Jaén

Imagen del parque de la Concordia, Jaén, donde aparecieron muertas dos menores
Jaén

El instituto de una de las dos menores fallecidas en Jaén tenía abierto el protocolo de autolesiones

Registrado un terremoto de magnitud 3,2 con epicentro en Estepona (Málaga)
Andalucía

Un terremoto de magnitud 3,2 sacude Estepona, Málaga

Doctor con el lazo de la lucha contra el sida
Día mundial del Sida

Los heterosexuales, a la cabeza de los nuevos diagnósticos de sida en España

Los diagnósticos de VIH en heterosexuales también aumentan en Europa, donde la mitad llegan de forma tardía. Actualmente más de 40 millones de personas en todo el mundo padecen la enfermedad. De ellas caso 10 millones no acceden al tratamiento.

El padre de una de las menores
Jaén

Los padres de una de las menores de Jaén niegan el suicidio: "Puedo garantizar por mi vida que esto no es un suicidio, no sufría bullying"

Tanto el padre como la madre de la menor han intervenido en Espejo Público, donde hablan de incoherencias y de que"nos disfrazan este suicidio".

Parque de la Concordia de Jaén

La Policía investiga si una de las menores de Jaén indujo a la otra a acabar con su vida

David Bisbal

David Bisbal relanza la magia navideña con su gira 'Todo es posible en Navidad' y un repertorio renovado

Cerdo

El Gobierno convoca una reunión de urgencia por la peste porcina y la UME despliega 117 efectivos en Collserola

Publicidad