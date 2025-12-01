Imprudencias
VÍDEO: La peligrosa maniobra de un conductor al dar marcha atrás al ver un atasco en Almería
La acción se ha vuelto viral tras difundirse en redes sociales y ha reavivado el debate sobre las temerarias imprudencias que a menudo se ven al volante. Las imágenes son un ejemplo de lo que nunca se debe hacer en la carretera.
Un vídeo subido a redes sociales ha mostrado una peligrosa escena en la Autovía del Mediterráneo, concretamente en una de las incorporaciones a la A-7, a la altura del kilómetro 798, en Almería.Cuando el tráfico estaba completamente saturado, un conductor decidió realizar una maniobra totalmente prohibida: circular marcha atrás a pocos metros de llegar a la entrada de la autovía para evitar quedar atrapado en un monumental atasco.
El vídeo se ha convertido en viral
Algunos testigos que circulaban por la zona grabaron la actuación y posteriormente difundieron las imágenes en redes sociales. El vídeo, que tiene miles de visualizaciones, muestra cómo el coche, en lugar de integrarse en la vía principal, se detiene y comienza a retroceder lentamente.
Esta decisión obligó al vehículo que circulaba detrás a imitar la maniobra para no colisionar. Finalmente, el conductor terminó saliendo de la incorporación y consiguió regresar a un rotonda cercana, desde donde pudo tomar otra dirección para evitar la congestión que se extendía por la autovía.
Situación de máximo riesgo
Aunque la maniobra no llegó a provocar un accidente, sí generó una situación de riesgo evidente tanto para el propio infractor como para quienes compartían la vía. Además, este episodio vuelve a poner sobre la mesa el problema de la impaciencia al volante. Las autoridades insisten en que, ante las retenciones prolongadas, la única conducta segura es mantener la calma y seguir las indicaciones de Tráfico. Este tipo de acciones impulsivas, no solo vulneran la ley, sino que multiplican el riesgo en un entorno ya de por sí comprometido.
