Desde Ábalos hasta el Papa León XIV, así es el famoso belén de Valga con más de 4.000 figuras

Se acerca la Navidad, y con ella una de las tradiciones más asentadas en nuestro país: poner el belén. Algo en lo que son auténticos especialistas en Valga, una localidad situada a tan solo media hora de Santiago de Compostela, donde la 'Asociación Amigos do Belén' lleva tres décadas construyendo uno enorme, con más de 4.000 figuras.

Se trata de un belén completamente artesanal, elaborado a mano por los vecinos de manera completamente desinteresada, y hecho con enormes dosis de paciencia y cariño.

Un belén donde la actualidad es la protagonista

En el Belén Artesanal de Valga podemos encontrar, por supuesto, lo mismo que en todos los demás: el nacimiento del niño Jesús, a los Reyes Magos, y decenas de escenas costumbristas. Pero también algo que lo convierte en especial: la incorporación de representaciones de la actualidad política y social, tanto de España como a nivel internacional.

Este 2025 podemos ver varias escenas políticas muy llamativas, como a Ábalos y Koldo despidiéndose de sus "amigas"; al Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz, borrando mensajes; al periodista Vito Quiles persiguiendo al ministro de Transportes, Óscar Puente; o al expresidente francés Nicolás Sarkozy entrando en prisión, acompañado por su esposa Carla Bruni.

También hay escenas del ámbito social, como el primer paseo del alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, con su mujer Teresa Urquijo y su hijo recién nacido; la pomposa boda aristocrática entre Cayetano Martínez de Irujo y Bárbara Mirjan, o el anuncio del compromiso entre Georgina Rodríguez y el futbolista Cristiano Ronaldo, con un enorme anillo incluído.

Y no podían faltar escenas relacionadas con la Iglesia, como el cortejo fúnebre por el fallecimiento del Papa Francisco, o el esperado momento de la anunciación de León XIV como nuevo Papa en la vaticana Plaza de San Pedro.

Esperan superar los 4.000 visitantes esta Navidad

El Belén de Valga abrió sus puertas este pasado fin de semana, consiguiendo, como cada año, una inmensa afluencia. Gente llegada del propio pueblo, pero también de los alrededores, deseosos de saber qué sorpresas traería este año el famoso belén.

Sito Barros, miembro de la Asociación Amigos do Belén, nos enseña las novedades entusiasmado, y convencido de que esta Navidad conseguirán superar las 4.000 visitas de la edición anterior.

Hay visitas individuales, en grupo… y muchas organizadas, en forma de excursión. Y no solo de escolares, si no también de turistas. Y es que nos explica Sito que. como Vigo lo les queda lejos (a unos 60 kilómetros) algunas agencias están aprovechando para incluir en la visita a la ciudad de las luces una pequeña parada en este belén artesanal.

El Belén Artesanal de Valga permanecerá abierto hasta el 11 de enero, y visitarlo es totalmente gratuito.

