Reino Unido suspende la importación de carne de cerdo de España tras el brote de peste porcina africana

El Departamento de Medioambiente, Alimentación y Asuntos Rurales (DEFRA) de Reino Unido, ha anunciado la retención en la frontera de toda carne de cerdo fresca y otros productos porcinos procedentes de España, tras detectarse un brote de peste porcina africana (PPA) cerca de Barcelona.

Nuria Briongos
Publicado:

El departamento de alimentación británico ha indicado que los productos afectados serán retenidos "hasta nuevo aviso", mientras evalúa la evolución epidemiológica. En un comunicado han señalado: "Seguiremos monitoreando la situación y mantendremos todas las medidas bajo revisión".

Este movimiento por parte del Reino Unido se produce apenas horas después de que las autoridades españolas confirmaran el brote y activaran medidas de emergencia en Cataluña. La decisión, de carácter preventivo, responde a la aparición de varios casos en jabalíes silvestres en la provincia de Barcelona, los primeros detectados en España desde 1994.

Bloqueados un tercio de sus certificados de exportación

España, considerado el mayor productor porcino de la Unión Europea, ha visto bloqueados cerca de un tercio de sus certificados de exportación de carne de cerdo a escala global. Según datos oficiales, hasta 104 países reciben habitualmente carne española; la restricción actual afecta de forma inmediata a buena parte de ese comercio.

El daño potencial es considerable, el sector porcino español representa miles de millones de euros al año, y aunque las exportaciones a países de la Unión Europea podrían mantenerse salvo en las áreas delimitadas como infectadas, muchas de las exportaciones extra-UE ya se han visto suspendidas.

Reino Unido, uno de los principales clientes de España

El ministro de Agricultura español, Luis Planas, ha anunciado que su Gobierno trabajará "expediente a expediente, por país y certificado por certificado" para intentar recuperar la normalidad en la exportación de carne de cerdo. Aun así, ha subrayado que por el momento "el abastecimiento doméstico está asegurado" y que la enfermedad "no representa riesgo para la salud humana".

Reino Unido es uno de los principales clientes de carne de cerdo de España. España exportó 37.600 toneladas de carne de cerdo fresca y congelada a Gran Bretaña en lo que va de 2025, por valor de más de 112 millones de euros (US$129,93 millones), un 17% más en volumen y un 9,5% más en valor que lo registrado en todo el año pasado, según datos de la Junta de Desarrollo de Agricultura y Horticultura, organismo respaldado por el Gobierno.

La peste porcina africana es una enfermedad viral altamente contagiosa entre cerdos domésticos y jabalíes, mortal para ellos, aunque no contagiosa para humanos. Es precisamente su elevada capacidad de propagación lo que ha llevado a Reino Unido a tomar la medida, con el fin de proteger su ganadería nacional. El precedente más cercano en el Reino Unido ocurrió este mismo año, cuando las autoridades impusieron restricciones temporales a las importaciones personales de carnes y lácteos desde toda la Unión Europea para frenar un brote de fiebre aftosa (FMD).

