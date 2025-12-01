¿Es seguro comer carne de cerdo? ¿hay riesgo de desabastecimiento?: los expertos resuelven las dudas sobre la peste porcina

Hacia 30 años que no había casos de peste porcina en nuestro país. Desde el Ministerio de Agricultura están siguiendo muy de cerca todas las novedades que llegan de Cataluña y piden tranquilidad a la ciudadanía pero, inevitablemente, entre los consumidores hay muchas dudas. Vamos a tratar de resolverlas con la ayuda de los expertos.

[H2:¿Podemos comer carne de cerdo?]]

Esta es la gran pregunta que escuchamos hoy en los mercados. Y la respuesta es sí. Juan José Badiola, epidemiólogo e investigador es claro en su respuesta: "Podemos seguir consumiendo carne de cerdo sin ningún problema". Desde el sector, Daniel de Miguel, director internacional de la Interprofesional del Porcino de Capa Blanca, añade "que el consumidor esté tranquilo, no es un virus que afecte al ser humano, es un aspecto de sanidad animal". Aún así, hay preocupación entre los ciudadanos.

¿Es peligroso para los humanos?

En absoluto es contagioso para los seres humanos, nos cuenta tajantemente Badiola.

¿Hay vacuna?

Entonces...¿Cuál es el problema? La Generalitat cree que todo empezó por un bocadillo en mal estado que alguien habría tirado a una papelera, de momento hay 14 jabalíes muertos y aunque, como decimos, no hay riesgo para el humano. "Ya hay una tercera parte que han suspendido su importación. Hay que tratar de evitar que el foco se extienda y hay que contenerlo de la manera más rápida posible", según Badiola, porque "las exportaciones se ven claramente amenazadas".

Aunque se lleva años investigando no hay, de momento, ninguna vacuna disponible para esta enfermedad.

¿Hay riesgo de desabastecimiento?

En los mercados también se habla hoy sobre esta posibilidad pero desde el sector la respuesta es firme "A nivel de España y Unión Europea las ventas no están ni mucho menos comprometidas", nos cuenta de Miguel. Hay que tener en cuenta que no se puede comercializar la carne producida en el radio de vigilancia de 20 kilómetros pero "en granjas no hay casos" de modo que no afecta en nada al consumo. El abastecimiento, nos dicen, está más que asegurado.

