Los padres de una de las menores de Jaén niegan el suicidio: "Puedo garantizar por mi vida que esto no es un suicidio, no sufría bullying"

Tanto el padre como la madre de la menor han intervenido en Espejo Público, donde hablan de incoherencias y de que"nos disfrazan este suicidio".

El padre de una de las dos menores que encontraron muertas en Jaén ha alegado este lunes que no se trata de un suicidio. Lo ha reiterado en numerosas ocasiones en el programa Espejo Público. "Puedo garantizar por mi vida que esto no es un suicidio, no sufría bullying", apostillaba. "Ella jamás pensaría en suicidarse, estaba en su momento más feliz", rechaza el padre así que se quitara la vida. Habla de incoherencias y que "nos disfrazan este suicidio". La madre ha intervenido poco después en el programa, afianzando la versión de su marido: "No pienso que esto haya sido un suicidio, aquí no hay transparencia, no coinciden muchas cosas".

La familia señala incoherencias

El padre de la pequeña insiste en todo momento en que "hay muchas incoherencias en este circo perfecto que han montado". Cuenta que fue él mismo quien encontró a las menores: "tengo el momento en mi cabeza de cómo están colocadas de una manera tan perfecta, en ese momento el impacto no te deja pensar ni analizar nada de esto, simplemente tienes la esperanza de que esto acaba de suceder y que yo quiero verla respirar, pero cuando ya empieza uno a atar cabos, a observar, se empieza a dar cuenta de que hay muchas incoherencias ".

"Yo descuelgo a mi hija del cuello"

Alex, padre de una de las menores

Una de esas incoherencias a las que alude Alex es acerca de las sogas: "Si decidió suicidarse por qué lleva dos sogas listas casi de la misma medida, si no decidió suicidarse en qué momento la cortan, dónde está la tijera, el cuchillo, esto no es un lazo que se corta con los dientes, además, la altura que hay en la rama, yo descuelgo a mi hija del cuello, le suelto el lazo que tiene en el cuello y no tengo que subirme sobre un soporte, por lo tanto, esto ya me está dando mucha información".

Afianza su teoría de que la menor no se suicidó señalando que si la pequeña "hubiera estado consciente en el momento en el que la colgaron en esa cuerda, se hubiera podido agarrar de la rama perfectamente porque es igual de alta que yo". Además, remarca que su hija "era una niña feliz" y "no le faltaba de nada, ni material ni espiritual, por lo tanto, esto es totalmente falso, lo segundo tampoco es una niña que sufriera de bullying porque era extremadamente segura".

Alex señala que "confía en las autoridades de este país y de esta ciudad que están haciendo su trabajo" y que "lo único que pedimos es que se llegue a la verdad".

La Policía Nacional investiga ahora las circunstancias de la muerte de las dos menores y confirman que la primera inspección ocular no indica signos de violencia externa. El Ayuntamiento de Jaén ha convocado un minuto de silencio este lunes, una acción que también se repetirá a las puertas del instituto donde cursaban estudios.

