VÍDEO: Una furgoneta recorre varios metros de la A-7 con un repartidor en el capó tras atropellarlo en Algeciras

Pasaban las 12:30 del mediodía del sábado cuando una furgoneta irrumpió en la A-7 con un repartidor de Glovo literalmente aferrado al capó a la altura del Centro Comercial Puerta Europa. Minutos antes, según información trasladada por el servicio de emergencias 112, el conductor había atropellado al motorista en el acceso a la autovía y, lejos de detenerse, continuó su marcha en dirección a Málaga.

Las llamadas de varios testigos alertaron de inmediato al 112, que movilizó a la Guardia Civil de Tráfico y a los servicios sanitarios del 061. La escena, difícil de encajar, fue grabada sin dejar lugar a dudas: muestra al joven repartidor intentando no caerse del capó de la furgoneta, mientras el tráfico que se aproxima se ve obligado a maniobrar para esquivar la situación. El vehículo siguió su trayectoria durante varios centenares de metros, ignorando los bocinazos de otros conductores y el evidente riesgo que generaba. En el video difundido por 101TV Málaga en sus redes sociales, se aprecia cómo, lejos de detener su marcha, el conductor incluso acelera.

Gran desconcierto entre los testigos del accidente

El desconcierto se mezcló con la incredulidad entre quienes circulaban en ese momento por la autovía, sorprendidos ante una escena más propia de una ficción que de la actividad diaria en una de las carreteras más transitadas de la comarca. No obstante, por suerte, la situación no derivó en un accidente de mayor gravedad.

Agentes de la Guardia Civil de Tráfico lograron localizar e interceptar la furgoneta antes de que saliera del término municipal de Algeciras, según confirma la Guardia Civil, el conductor fue identificado y detenido. Los servicios sanitarios, por su parte, atendieron al repartidor en la zona, un varón de 32 años que fue trasladado al hospital Punta de Europa, aunque por el momento no han trascendido detalles sobre el alcance de sus lesiones, según las primeras informaciones, éstas no revestían gravedad

