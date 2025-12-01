Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Lotería de Navidad 2025
sociedad
Sucesos

Atropello

VÍDEO: Una furgoneta recorre varios metros de la A-7 con un repartidor en el capó tras atropellarlo en Algeciras

El conductor siguió circulando varios metros pese a los avisos del resto de vehículos. Finalmente fue identificado y detenido por la Guardia Civil.

Un repartidor en la carretera

Un repartidor en la carreteraIstock

Publicidad

Eva Braña
Publicado:

Pasaban las 12:30 del mediodía del sábado cuando una furgoneta irrumpió en la A-7 con un repartidor de Glovo literalmente aferrado al capó a la altura del Centro Comercial Puerta Europa. Minutos antes, según información trasladada por el servicio de emergencias 112, el conductor había atropellado al motorista en el acceso a la autovía y, lejos de detenerse, continuó su marcha en dirección a Málaga.

Las llamadas de varios testigos alertaron de inmediato al 112, que movilizó a la Guardia Civil de Tráfico y a los servicios sanitarios del 061. La escena, difícil de encajar, fue grabada sin dejar lugar a dudas: muestra al joven repartidor intentando no caerse del capó de la furgoneta, mientras el tráfico que se aproxima se ve obligado a maniobrar para esquivar la situación. El vehículo siguió su trayectoria durante varios centenares de metros, ignorando los bocinazos de otros conductores y el evidente riesgo que generaba. En el video difundido por 101TV Málaga en sus redes sociales, se aprecia cómo, lejos de detener su marcha, el conductor incluso acelera.

Gran desconcierto entre los testigos del accidente

El desconcierto se mezcló con la incredulidad entre quienes circulaban en ese momento por la autovía, sorprendidos ante una escena más propia de una ficción que de la actividad diaria en una de las carreteras más transitadas de la comarca. No obstante, por suerte, la situación no derivó en un accidente de mayor gravedad.

Agentes de la Guardia Civil de Tráfico lograron localizar e interceptar la furgoneta antes de que saliera del término municipal de Algeciras, según confirma la Guardia Civil, el conductor fue identificado y detenido. Los servicios sanitarios, por su parte, atendieron al repartidor en la zona, un varón de 32 años que fue trasladado al hospital Punta de Europa, aunque por el momento no han trascendido detalles sobre el alcance de sus lesiones, según las primeras informaciones, éstas no revestían gravedad

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

El instituto de una de las dos menores fallecidas en Jaén tenía abierto el protocolo de autolesiones

Imagen del parque de la Concordia, Jaén, donde aparecieron muertas dos menores

Publicidad

Sociedad

Padre de la menor

Los mensajes que levantan la sospecha de la familia de una de las jóvenes muertas en Jaén: "Ella no escribía así"

Un descampado de noche

Encuentran a los 3 jóvenes que agredieron sexualmente a una chica de 18 años en Málaga

Un repartidor en la carretera

VÍDEO: Una furgoneta recorre varios metros de la A-7 con un repartidor en el capó tras atropellarlo en Algeciras

Atasco en una autovía
Imprudencias

VÍDEO: La peligrosa maniobra de un conductor al dar marcha atrás al ver un atasco en Almería

Desde Ábalos hasta el Papa León XIV, así es el famoso belén de Valga con más de 4.000 figuras
Belén

Desde Ábalos hasta el Papa León XIV, así es el famoso belén de Valga con más de 4.000 figuras

Imagen de archivo de un coche de la Policía Nacional
Abusos sexuales

Detenido en Canarias un falso representante deportivo por cometer abusos sexuales a menores

Se presentaba como mánager deportivo ofreciendo falsas oportunidades profesionales o empleaba identidades ficticias para generar confianza entre las víctimas.

Imagen de una chimenea
Jaén

Muere un hombre tras quedar atrapado en la chimenea de una vivienda en Jaén

Los bomberos necesitaron más de tres horas para rescatar el cuerpo sin vida de la chimenea.

Imagen del parque de la Concordia, Jaén, donde aparecieron muertas dos menores

El instituto de una de las dos menores fallecidas en Jaén tenía abierto el protocolo de autolesiones

Registrado un terremoto de magnitud 3,2 con epicentro en Estepona (Málaga)

Un terremoto de magnitud 3,2 sacude Estepona, Málaga

Doctor con el lazo de la lucha contra el sida

Los heterosexuales, a la cabeza de los nuevos diagnósticos de sida en España

Publicidad