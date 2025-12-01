Detenido en Canarias un falso representante deportivo por cometer abusos sexuales a menores

Se hacía pasar por representante deportivo y así se ganaba la confianza de padres y jugadores menores de edad. La Guardia Civil ha detenido en Vecindario, Gran Canaria, a Kenneth V.V., de 25 años, por cometer graves delitos de abusos sexuales y corrupción de menores. Ingresó en prisión el 13 de noviembre. Tras la investigación denominada 'Fake manager' se llegó a identificar a 61 víctimas, todas son menores de edad. El detenido llegó a mantener relaciones íntimas con algunas víctimas.

Kenneth estuvo en las categorías inferiores de la Unión Deportiva Las Palmas y participó como asistente de Juan Manuel Rodríguez en 2021, cuando entrenaba al Equipo D, donde jugaban jóvenes de entre 14 y 20 años en riesgo de exclusión social o tutelados por medidas judiciales. También estuvo en otros equipos de fútbol base. Incluso fue árbitro en categorías inferiores. El detenido aparecía en redes sociales ofreciendo sus servicios como "Personal trainer desde 30,00 €".

Era normal ver fotos de comidas y encuentros con menores que publicaba en sus redes donde llegaba a poner comentarios de este tipo: "No siempre tiene que ser todo dentro del campo de fútbol, también la vida fuera del campo es importante y crear momentos especiales".

La investigación comenzó tras el testimonio de una de las víctimas que denunciaba que había sufrido abusos en 2024. Hasta ese momento no constaba ninguna otra denuncia. Pero el análisis del teléfono del sospechoso permitió localizar al resto de víctimas y obtener numerosos testimonios. Según se desprende del informe policial, el detenido conseguía material de contenido sexual, tras el chantaje emocional con las víctimas. A las que ofrecía falsas pruebas en clubes de alto rendimiento.

Métodos de engaño que servían para hacer después chantaje emocional, generando el sentimiento de gratitud y deuda hacia el presunto agresor sexual, al que había que agradecer los favores concedidos con pago sexual. Para ello, el detenido les solicitaba material pornográfico o les pedía encuentros íntimos.

Pedía imágenes de contenido sexual por internet

La investigación también ha determinado que usaba identidades falsas en los perfiles de redes sociales, haciéndose pasar por chica. Al parecer, así le resultaba más fácil mantener conversaciones de contenido sexual con los jóvenes, incluso, les enviaba material pornográfico. La operación “Fake Manager” permitió su primer arresto en 2025, aunque el sospechoso quedó en libertad provisional y reincidió.

Tras la primera detención, Kenneth V.V. incumplió las medidas judiciales que le prohibían ejercer actividades relacionadas con menores. Por eso fue detenido por segunda vez el pasado 12 de noviembre de 2025 y se decretó su ingreso en prisión por quebrantamiento de las medidas cautelares. Una vez más, con este caso, la Guardia Civil destaca la importancia de alertar a familias y jóvenes sobre los riesgos del grooming en entornos digitales

