Encuentran a los 3 jóvenes que agredieron sexualmente a una chica de 18 años en Málaga

Tres jóvenes de entre 18 y 19 años han sido detenidos como presuntos autores de una agresión sexual grupal a una joven de 18 años en Málaga.

Todo ocurrió en la madrugada del pasado 3 de octubre, en un descampado utilizado como aparcamiento de vehículos, cerca de una sala de baile en la capital malagueña, tal y como han informado fuentes policiales.

La víctima conoció a uno de sus agresores en una discoteca. Cuando la joven salió del establecimiento con ese chico, se les unieron en la calle otros dos varones, amigos de él. Al parecer, el grupo condujo a la víctima a un descampado donde presuntamente la obligaron a mantener relaciones sexuales no consentidas. La joven agredida recibió asistencia sanitaria en un hospital y luego presentó denuncia en comisaría.

La investigación para dar con los presuntos agresores ha sido muy compleja. Tras la reconstrucción de los hechos, tomas de declaraciones a testigos y reconocimientos fotográficos, los responsables habría sido localizados y detenidos el pasado jueves en sus domicilios. Fueron puestos a disposición judicial el viernes 28 de noviembre y según la información adelantada por Diario 'SUR', la magistrada decretó prisión provisional para los tres detenidos.

