Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Lotería de Navidad 2025
sociedad
Sucesos

Andalucía

Encuentran a los 3 jóvenes que agredieron sexualmente a una chica de 18 años en Málaga

Según el relato de la víctima, ella salió de una discoteca con uno de ellos pero después, junto a 2 chicos más, la condujeron a un descampado donde la agredieron sexualmente.

Un descampado de noche

Un descampado de nocheIstock

Publicidad

Belén Montero
Publicado:

Tres jóvenes de entre 18 y 19 años han sido detenidos como presuntos autores de una agresión sexual grupal a una joven de 18 años en Málaga.

Todo ocurrió en la madrugada del pasado 3 de octubre, en un descampado utilizado como aparcamiento de vehículos, cerca de una sala de baile en la capital malagueña, tal y como han informado fuentes policiales.

La víctima conoció a uno de sus agresores en una discoteca. Cuando la joven salió del establecimiento con ese chico, se les unieron en la calle otros dos varones, amigos de él. Al parecer, el grupo condujo a la víctima a un descampado donde presuntamente la obligaron a mantener relaciones sexuales no consentidas. La joven agredida recibió asistencia sanitaria en un hospital y luego presentó denuncia en comisaría.

La investigación para dar con los presuntos agresores ha sido muy compleja. Tras la reconstrucción de los hechos, tomas de declaraciones a testigos y reconocimientos fotográficos, los responsables habría sido localizados y detenidos el pasado jueves en sus domicilios. Fueron puestos a disposición judicial el viernes 28 de noviembre y según la información adelantada por Diario 'SUR', la magistrada decretó prisión provisional para los tres detenidos.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

El instituto de una de las dos menores fallecidas en Jaén tenía abierto el protocolo de autolesiones

Imagen del parque de la Concordia, Jaén, donde aparecieron muertas dos menores

Publicidad

Sociedad

Padre de la menor

Los mensajes que levantan la sospecha de la familia de una de las jóvenes muertas en Jaén: "Ella no escribía así"

Un descampado de noche

Encuentran a los 3 jóvenes que agredieron sexualmente a una chica de 18 años en Málaga

Un repartidor en la carretera

VÍDEO: Una furgoneta recorre varios metros de la A-7 con un repartidor en el capó tras atropellarlo en Algeciras

Atasco en una autovía
Imprudencias

VÍDEO: La peligrosa maniobra de un conductor al dar marcha atrás al ver un atasco en Almería

Desde Ábalos hasta el Papa León XIV, así es el famoso belén de Valga con más de 4.000 figuras
Belén

Desde Ábalos hasta el Papa León XIV, así es el famoso belén de Valga con más de 4.000 figuras

Imagen de archivo de un coche de la Policía Nacional
Abusos sexuales

Detenido en Canarias un falso representante deportivo por cometer abusos sexuales a menores

Se presentaba como mánager deportivo ofreciendo falsas oportunidades profesionales o empleaba identidades ficticias para generar confianza entre las víctimas.

Imagen de una chimenea
Jaén

Muere un hombre tras quedar atrapado en la chimenea de una vivienda en Jaén

Los bomberos necesitaron más de tres horas para rescatar el cuerpo sin vida de la chimenea.

Imagen del parque de la Concordia, Jaén, donde aparecieron muertas dos menores

El instituto de una de las dos menores fallecidas en Jaén tenía abierto el protocolo de autolesiones

Registrado un terremoto de magnitud 3,2 con epicentro en Estepona (Málaga)

Un terremoto de magnitud 3,2 sacude Estepona, Málaga

Doctor con el lazo de la lucha contra el sida

Los heterosexuales, a la cabeza de los nuevos diagnósticos de sida en España

Publicidad