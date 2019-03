El Orchestra llega a Valencia tras registrar cuatro casos de meningitis

Los pasajeros del crucero "Orchestra" de la compañía MSC, en el que el pasado domingo se registraron cuatro casos de meningitis bacteriana, han desembarcado hoy al mediodía en Valencia "con total normalidad", al no existir "alerta de ningún tipo" sobre un posible contagio de esta enfermedad.

Así lo han confirmado fuentes de la Delegación del Gobierno en la Comunitat Valenciana, quienes han explicado que un servicio médico de esta institución ha subido al barco y tras comprobar que "todo estaba en orden", ha dado la carta de libre práctica al pasaje. Fuentes de MSC han explicado que en esta ciudad han empezado a desembarcar "según lo previsto" el total de pasajeros españoles, que iniciaron en esta ciudad el viaje el pasado martes y hoy finalizaban su trayecto, mientras que también han iniciado el embarque 480 nuevos pasajeros.

Desde la Delegación del Gobierno han señalado que aunque no había obligación por parte de la naviera de hacer una declaración sanitaria puesto que no hay ningún enfermo a bordo, el departamento de Sanidad Exterior se ha puesto en contacto con el crucero por la trascendencia mediática que había adquirido el asunto. Han asegurado que no hay "ningún tipo de alerta", y que además, desde que se detectó el contagio de estas cuatro personas, que se encuentran hospitalizadas, el crucero ha pasado por otro puerto, en referencia al francés de Villafranche, en el que atracó ayer.

Fuentes de MSC han asegurado esta mañana que no se han detectado más casos de meningitis entre los pasajeros y la tripulación del "Orchestra", en el que el pasado domingo se detectaron cuatro contagios entre los miembros de la tripulación a la llegada del barco al puerto de Livorno (oeste de Italia). Los cuatro afectados fueron hospitalizados, dos de ellos en estado grave, y se prescribieron por precaución antibióticos a las 2.800 personas que iban en el barco.

Según un comunicado remitido por la compañía, la situación a bordo "está bajo control" y un grupo de médicos de MSC Cruceros "está actualmente a bordo para vigilar de cerca la situación y garantizar que se siguen todos los procedimientos necesarios".