Okupas en el centro de Valencia atemorizan a los vecinos

Jeringuillas, machetes, enganches ilegales de luz y de agua; así viven su día a día los vecinos del barrio de Xerea, una zona céntrica de Valencia que se encuentra a tan solo 500 metros de la Plaza de la Virgen. Conviven con okupas desde hace dos décadas y, como nos comentan los vecinos, “vivíamos tranquilamente, pero la situación se ha degenerado en los últimos dos años”.

Los vecinos abandonan las casas obligados por la insalubridad

Un barrio donde viven familias de toda la vida, se conocen todos, y poco a poco han visto cómo sus vecinos abandonaban, obligados, sus viviendas y se quedaban edificios vacíos. Concretamente, dos fincas sin inquilinos desde hace años, lo que ha hecho que, cada vez más, hayan sido usurpadas ilegalmente. “Lo triste es que en tu casa no puedes estar tranquilo”, remarca Francisco.

Miedo a salir de casa

En plena luz del día han visto escenas violentas; “vamos con mucho miedo”, relata Mateo. Él vive en la finca colindante. “A veces subes a la terraza comunitaria de nuestra finca y, de repente, te encuentras con un colchón, con meadas en las esquinas, heces… “No podemos estar así”, nos cuenta. Viven con miedo e inseguridad, pero también temen por la insalubridad; sus inquilinos okupas acumulan mucha suciedad y esto ha hecho que, en la finca de Mateo, esté llena de cucarachas o ratas.

Necesitan soluciones inmediatas

¿Cuándo va a parar esto? Se pregunta el vecindario. Problemas que van en aumento y, a todo ello, conviven con ruidos constantes: “Hay días que quieres hacer la siesta y no puedes porque ponen la música muy alta”. Recientemente, a principios de este año, los vecinos de este barrio han visto llegar a nuevos okupas que han llegado a un tercer edificio vacío. “Cuando llegaron, nos dejaron a todo el vecindario una carta presentándose y mostrando su solidaridad para ayudar a las personas mayores, pero nos chirría esta ayuda porque ante sus enganches ilegales de agua tuvimos problemas en el casal fallero que tenemos justo bajo esta finca okupada”, destaca Francisco. Piden soluciones, vivir tranquilos y “seguir viviendo como estábamos, que esto pare”, concluye Mateo.

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