El 24 de noviembre de 2016, el Gobierno de Colombia, encabezado por Juan Manuel Santos, y el comandante de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), Rodrigo Londoño, más conocido como “Timochenko”, firman la paz definitiva entre el Estado y dicha organización guerrillera. Tras el fallido primer acuerdo, el cual el pueblo colombiano rechazó en un plebiscito en el que se impuso el “No”, el Ejecutivo optó por ratificar un nuevo documento a través del Congreso de la República (el Senado y la Cámara de Representantes).

La negociación mantuvo la transición en seis puntos como ejes normativos: la creación de un fondo de tierras para distribuir gratuitamente 3 millones de hectáreas a campesinos y la formalización de otras 7 millones; la garantía de la participación política de Comunes (el partido creado por las FARC tras la desmovilización), asegurando 10 escaños (5 en el Senado y 5 en la Cámara); el cese al fuego bilateral y la entrega de las armas a la ONU; la sustitución y erradicación de cultivos de uso ilícito (como la hoja de coca) mediante programas estatales con el compromiso de desvinculación de las FARC; un tribunal encargado de juzgar los crímenes de guerra y de lesa humanidad cometidos durante el conflicto; y la creación de la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación.

Un 24 de noviembre, pero de 1991, fallece Freddie Mercury, la voz principal y compositor de la banda británica Queen. Tan solo un día antes, Mercury anunció públicamente que padecía sida (virus del que había sido diagnosticado en la primavera de 1987). Su estado físico, deteriorado a causa de la enfermedad, había provocado un elevado número de especulaciones entre la prensa amarilla del Reino Unido, una agresiva campaña mediática que acosó al artista por los estigmas que existían sobre la enfermedad en aquella época.

Pero el diagnóstico no frenó el quehacer creativo del cantante: junto a Brian May, Roger Taylor y John Deacon, el resto de los miembros de Queen, publicaron “The Miracle” en 1989 e “Innuendo” a inicios de 1991; también publicó “Barcelona” junto a Montserrat Caballé en 1988, siendo su canción principal el himno de las Olimpiadas celebradas en 1992 en la ciudad homónima, los únicos Juegos Olímpicos celebrados en España.

Cuatro años después de su muerte, salió a la luz el último trabajo de Freddie Mercury en Queen: “Made in Heaven”. El artista siguió cantando hasta el final de sus días, a sabiendas de que no le quedaba mucho tiempo. Mercury grabó sus pistas vocales primero, dejando que el resto de la banda completara los temas una vez que él falleciera, como si se hubieran hecho en el cielo.

¿Quieres saber más? Descubre las efemérides del 24 de noviembre y consulta qué pasó, quién nació y quién murió en un día como hoy. No te pierdas, además, qué se celebra, el horóscopo y el santoral de hoy.

¿Qué pasó el 24 de noviembre?

1700.- Felipe de Anjou es proclamado rey de España con el nombre de Felipe V, con lo que comienza la dinastía borbónica.

1859.- Se publica 'El origen de las especies', del naturalista británico Charles Darwin.

1929.- Julio Urquijo Ibarra toma posesión como académico de la Real Academia Española, en representación de la lengua vasca.

1939.- Se crea en Madrid el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), organismo público dedicado a la investigación científica en distintas áreas del conocimiento.

1963.- Lee Harvey Oswald, acusado del asesinato del presidente estadounidense John F. Kennedy, muere tiroteado por Jack Ruby mientras se encontraba bajo custodia policial en Dallas.

1974.- El paleoantropólogo estadounidense Donald Johanson descubre en Etiopía los restos fósiles de Lucy, una hembra de la especie Australopithecus afarensis que vivió hace unos 3,2 millones de años.

1994.- Isaac Rabin y Yaser Arafat reciben el Premio Príncipe de Asturias de Cooperación Internacional.

2003.- Copito de Nieve, el único gorila albino conocido del mundo, muere en el zoológico de Barcelona.

2010.- La escritora española Ana María Matute recibe el Premio Cervantes.

2017.- Al menos 305 personas mueren en un atentado contra una mezquita sufí en el norte del Sinaí (Egipto), el más mortífero de la historia del país.

2025.- El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, presenta su renuncia tras ser condenado por el Tribunal Supremo.

¿Quién nació el 24 de noviembre?

1713.- Junípero Serra, misionero franciscano español.

1864.- Henri Toulouse-Lautrec, pintor y cartelista francés.

1908.- Libertad Lamarque, actriz y cantante argentina.

1927.- Alfredo Kraus, tenor español.

1938.- Fernando Fernández-Tapias empresario español.

1970.- Julieta Venegas, cantante y compositora mexicana.

1987.- Alejandro Talavante, matador de toros español.

¿Quién murió el 24 de noviembre?

1927.- Ion Bratianu, estadista rumano.

1957.- Diego Rivera, pintor muralista mexicano.

1963.- Lee Harvey Oswald, asesino del presidente estadounidense John F. Kennedy.

2005.- Pat Morita, actor estadounidense.

2012.- Ignacio Fernández, Tony Leblanc, actor español.

2020.- Montserrat Carulla, actriz española.

2022.- Hans Magnus Enzensberger, escritor y editor alemán.

¿Qué se celebra el 24 de noviembre?

Hoy, 24 de noviembre, se celebra el Día Mundial de la Evolución.

Horóscopo del 24 de noviembre

Los nacidos el 24 de noviembre pertenecen al signo del zodiaco Sagitario.

Santoral del 24 de noviembre

Hoy, 24 de noviembre, se celebra santa Flora de Córdoba