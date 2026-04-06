El vídeo viral donde una mujer grita a otra con velo en el metro de Madrid: "España cristiana y no musulmana"

Un vídeo grabado en el Metro de Madrid ha generado una amplia difusión en redes sociales tras mostrar a una mujer profiriendo consignas xenófobas e islamófobas contra otra pasajera. Las imágenes, compartidas de forma masiva, han centrado la atención tanto por el contenido de los mensajes como por el desenlace de la escena.

En el vídeo se observa a una mujer, vestida con chándal blanco, dirigiéndose a una joven con velo con gritos como: "España Cristiana y no musulmana" y "Primero mi país y luego los demás". Durante su intervención, también pronuncia insultos hacia el presidente del Gobierno al afirmar: "Puto Pedro Sánchez".

Enfrentamiento en el vagón

La situación se intensifica cuando la mujer se percata de que está siendo grabada con un teléfono móvil. Lejos de frenar su actitud, anima a continuar con la grabación: "Venga, grábame, si te dejo que me grabes, ¡grábame!". A continuación, insiste en su discurso reiterando: "Estoy harta, quiero defender mi país, porque primero España y luego los demás, ¡España Cristiana y no musulmana!".

El episodio se desarrolla ante la mirada de otros pasajeros, algunos de los cuales intervienen. Uno de ellos cuestiona a la mujer preguntándole: "¿Hace cuánto que no vas a una iglesia?". La respuesta añade un elemento inesperado a la escena: "Pues mira, yo te digo la verdad, no creo en iglesias ni en imágenes".

La difusión del vídeo ha provocado numerosas reacciones en redes sociales, donde se han multiplicado los comentarios y las interpretaciones sobre lo ocurrido. Parte de los usuarios ha puesto el foco en la actitud intimidatoria mostrada en el transporte público, mientras otros han señalado posibles factores detrás del comportamiento.

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