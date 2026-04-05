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Un apuñalado y trece detenidos tras una multitudinaria pelea entre dos grupos en el metro de Barcelona

Seis de los detenidos eran menores de edad y la mayoría de integrantes de uno de los grupos consiguió escapar.

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Una multitudinaria pelea entre dos grupos en el metro de Barcelona ha dejado una persona herida por arma blanca y trece personas detenidas.

13 detenidos, seis de ellos menores

Un suceso que tuvo lugar esta pasada noche de sábado sobre las 00:00 de la madrugada en el andén de la estación de metro El Coll i la Teixonera. Tal y como han confirmado fuentes policiales, se produjo una pelea entre dos grupos que dejó a 13 personas detenidos -seis de ellas menores de edad- y uno herido con arma blanca y que requirió atención sanitaria, todo ello por un rifirrafe inicial que están investigando los Mossos d'Esquadra.

Uno de los grupos consiguió escapar

Al parecer, los integrantes de uno de los grupos fue detenido por los Mossos, pero la mayoría de los del otro consiguieron darse a la fuga, aunque algunos de ellos fueron detenidos por los Mossos d'Esquadra en la estación de Vall d'Hebron.

Detenido por matar a su presunto ladrón

Por otra parte, este domingo los Mossos d'Esquadra han detenido a un hombre acusado de matar a otro con un arma blanca en plena calle en el distrito de Sant Andreu de Barcelona, en un caso en el que se investiga, entre otras hipótesis, si la víctima era un ladrón que ha intentado atracar al arrestado.

Según ha informado la policía catalana en un comunicado, hacia las 2 de la tarde de este domingo el teléfono de emergencias 112 ha recibido un aviso que alertaba de que había una persona herida por arma blanca en la vía pública, en el distrito de Sant Andreu. Agentes de los Mossos se han dirigido hasta el lugar, donde han localizado al sospechoso del crimen, que ha sido detenido como presunto autor de la muerte violenta.

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