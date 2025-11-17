Muere un hombre en Sevilla tras ser atropellado y arrastrado durante varios kilómetros en los bajos del coche

Un hombre de mediana edad ha fallecido este lunes en Sevilla después de ser atropellado y posteriormente arrastrado en los bajos del coche durante varios kilómetros.

Le atropella y le arrastra bajo el coche varios kilómetros

Tal y como informan fuentes policiales y otras cercanas al caso, la víctima fue atropellada sobre las 8:00 de la mañana en Torneo (Sevilla) y debido a la intensa lluvia que caía en la capital andaluza, la mujer que conducía el vehículo no se percató de lo sucedido hasta varios kilómetros después, cuando detuvo su coche en el barrio de Nervión, situado a 3-4 km de donde fue atropellado.

Alrededor de las 8:30 la cuenta oficial en X de Emergencias Sevilla informaba de lo sucedido: "Policía Local, Bomberos y CES061 están interviniendo en Av. San Francisco Javier con Av Ramón y Cajal por un siniestro vial. El tráfico está cortado en la Av San Francisco Javier sentido Av Diego Martínez Barrios", decía el mensaje. También se produjo el desvío de todas las líneas de Tussam durante cerca de dos horas

Horas después, en torno a las 10h Emergencias Sevilla confirmó el fallecimiento del hombre, que tendría entre 45 y 50 años: "Un equipo especializado en la investigación de siniestros viales de Policía Local se hizo cargo de las diligencias para esclarecer las circunstancias del siniestro vial ocurrido a primera hora de este lunes, en el que falleció un varón de mediana edad. Del avance de las pesquisas policiales se dará cuenta a la Autoridad Judicial".

Un ciudadano avisó a la conductora de que sobresalía algo en los bajos

Según recoge el Diario de Sevilla, en el vehículo viajaban dos personas y la conductora, tras haber atropellado al hombre, aseguró sentir "un fuerte golpe", pero no le dio demasiada importancia debido al diluvio que caía en la ciudad hispalense a primera hora de la mañana. No se percató, por lo que durante la marcha incluso detuvo el coche para dejar a un familiar. Minutos más tarde un ciudadano le avisó de que algo sobresalía de los bajos del vehículo.

El atropello mortal está siendo investigado por las autoridades, que estarían apoyándose de las imágenes de grabación de las calles para obtener detalles de cómo pudo tener lugar el siniestro.

