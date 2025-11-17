Robles denuncia un ataque en el Líbano contra soldados españoles y acusa a Israel de "tratar de justificarlo"

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha denunciado un ataque israelí contra tropas españolas de la ONU en Líbano. Tal y como ha detallado la ministra en el foro Metafuturo celebrado por Atresmedia, el ataque tuvo lugar el domingo pasado y atacaron a los soldados con "un tanque" mientras "llevaban a cabo una misión".

Asimismo, la ministra de Defensa ha recalcado que "Israel trató de justificar" este ataque, ya que "Naciones Unidas sacó una nota de condena e Israel trató de decir que había sido un error y que abriría una investigación". Por su parte, España ya ha presentado una "queja" formal ante Israel por lo sucedido.

Robles asegura que "hay que hacer un análisis" al no conseguir un "alto el fuego en Ucrania"

Durante su intervención en el foro Metafuturo, la ministra de Defensa también ha hablado sobre el conflicto ucraniano y sobre la problemática de los drones que han sobrevolado varios aeropuertos europeos. La ministra ha insistido en la situación de Ucrania y ha asegurado que "España siempre estuvo comprometida", aunque ha señalado que si "después de tres años de guerra de Ucrania no hemos conseguido un alto el fuego, habrá que hacer un análisis".

Aún así, ha reiterado que "si no hubiera sido por la ayuda de la Unión Europea, Ucrania habría sido invadida". También ha incidido en que "hay que seguir apoyando" a Ucrania y ha recordado que "no todos los países vivimos este conflicto de la misma manera": la ministra de Defensa ha considerado que los países fronterizos con Rusia tienen más presente el conflicto y de los del sur de Europa percibe "que la opinión pública se olvida de Ucrania porque queda lejos".

Pese a este detalle, Robles insiste en la importancia de que "Europa continúe unida".

Las declaraciones de Margarita Robles coinciden con la visita de Volodimir Zelenski a España. El presidente ucraniano se va a reunir con el rey Felipe VI y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

"España está comprometida con la OTAN" y la ministra muestra preocupación por los ataques estadounidenses en el Caribe

Sobre la inversión en defensa, Margarita Robles ha detallado en Metafuturo que "España está firmemente comprometida con la alianza invirtiendo un 2% en defensa" y confirma que "seguirá invirtiendo en la paz con el máximo respeto a todas las administraciones". Estas declaraciones las ha hecho meses después de que el presidente de Estados Unidos asegurase que España es el único país que no está pagando y calificase este hecho de falta de compromiso con la OTAN.

La ministra de Defensa se ha mostrado preocupada por los ataques estadounidenses contra supuestos narcotraficantes en el Caribe. Tal y como ella misma ha detallado, "el contexto internacional es complicado" y asegura que "España va a estar donde sea necesario, apoyando los derechos humanos y la paz".

El liderazgo femenino en las Fuerzas Armadas

En el foro de Metafuturo, Robles ha reivindicado la presencia femenina en el ámbito militar. Ha asegurado que en España hay "doce mujeres que son generales, hay mujeres que pilotan cazas, vehículos de combate, que forman parte de la UME" y detalla que las Fuerzas Armadas hacen "un esfuerzo espectacular" por que se incremente el número de mujeres en el Ejército.

