Efemérides de hoy 18 de noviembre de 2025: ¿Qué pasó el 18 de noviembre?

El 18 de noviembre de 2013, la soprano española Montserrat Caballé recibe la Medalla Internacional de las Artes de Madrid, el máximo reconocimiento cultural que concede el Gobierno autonómico madrileño, en reconocimiento a su labor artística, trayectoria profesional y aportación a la cultura musical. El acto tiene lugar en la sala Roja de los Teatros del Canal en Madrid, y es entregado por el presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, quien defendió el valor de la cultura.

La artista catalana afirma sentirse muy orgullosa de recibir el reconocimiento de la Comunidad Autónoma que tanto quiere. Al acto acuden otros galardonados con los Premios de Cultura de la Comunidad de Madrid 2012, como son el dramaturgo Miguel del Arco, la bailarina Ruth Miró, el guitarrista flamenco José Fernández Torres 'Tomatito', el filósofo y escritor Fernando Savater, en el pintor Juan Genovés, el fotógrafo Chema Madoz, el actor José Coronado y la paisajista Carmen Añón Feliú.

Un 18 de noviembre, pero de 1996, la tenista argentina Gabriela Sabatini se despide oficialmente del tenis profesional en una emotiva ceremonia celebrada en el Madison Square Garden de Nueva York. Sucede durante el Masters femenino de la WTA, que sirve como homenaje a una de las figuras más importantes del deporte argentino, quien decide retirarse a los 26 años tras 14 temporadas en el circuito. La "Reina del tenis argentino" es ovacionada por el público y agasajada por sus colegas, entre ellas Monica Seles y Steffi Graf, en el mismo escenario donde seis años antes había ganado el US Open, su único título de Grand Slam individual.

La decisión de Sabatini, anunciada formalmente semanas antes en una conferencia de prensa en el mismo lugar, se debe a la pérdida de motivación y al deseo de iniciar una nueva etapa personal. Se retira con 27 títulos individuales, una medalla de plata olímpica y un legado de elegancia y carisma que la convirtieron en un ídolo global. Su despedida en Nueva York simboliza el cierre de una brillante carrera y el inicio de una vida dedicada a otros proyectos empresariales y personales.

¿Qué pasó el 18 de noviembre?

1976.- Las Cortes españolas aprueban la Ley de la Reforma Política que abrió el camino a la democracia tras la dictadura de Francisco Franco.

1994.- El Parlamento de Finlandia ratifica la adhesión del país a la Unión Europea.

1995.- El Vaticano considera irrevocable la negativa al acceso de la mujer a la ordenación sacerdotal, según una declaración aprobada por Juan Pablo II.

2004.- El Consejo de la Unión Europea respeta las denominaciones de valenciano y catalán como expresiones de un mismo idioma.

2004.- Rusia ratifica el Protocolo de Kioto.

2012.- La empresa japonesa Nintendo lanza la consola Wii U.

2013.- Palestina participa por primera vez en su historia en una votación en la Asamblea General de Naciones Unidas.

2024.- Felipe VI nombra por primera vez a una mujer como 'número dos' de la Casa Real: Mercedes Araujo. El decreto de su nombramiento fue publicado el 29 de noviembre.

¿Quién nació el 18 de noviembre?

1871.- Amadeo Vives, compositor español.

1917.- Pedro Infante, cantante y actor mexicano.

1923.- Alan Shepard, astronauta estadounidense.

1939.- Margaret Atwood, escritora canadiense.

1943.- Daniel Rabinovich, humorista argentino, integrante de Les Luthiers.

1968.- Owen Wilson, actor estadounidense.

¿Quién murió el 18 de noviembre?

1922.- Marcel Proust, escritor francés.

1976.- Man Ray, artista y fotógrafo surrealista estadounidense.

1987.- Jacques Anquetil, ciclista francés.

2012.- Emilio Aragón, 'Miliki', payaso español.

2017.- Malcolm Young, guitarrista escocés.

2021.- Mick Rock, fotógrafo británico.

¿Qué se celebra el 18 de noviembre?

Hoy, 18 de noviembre, se celebra el Día Internacional del Arte Islámico, el Día Mundial para Prevenir la Explotación, los Abusos y la Violencia Sexuales contra los Niños y Promover la Sanación, el Día Mundial del Paciente Anticoagulado y el Día Europeo del uso prudente de antibióticos.

Horóscopo del 18 de noviembre

Los nacidos el 18 de noviembre pertenecen al signo del zodiaco Escorpio.

Santoral del 18 de noviembre

Hoy, 18 de noviembre, se celebran los santos Román y Odón, y La Dedicación de la basílica de San Pedro y San Pablo.