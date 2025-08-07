El último choque entre el PP y el PNV: "Ladrones son los que tú sostienes en el Gobierno"

En España estamos habituados a la crispación política. Es usual que durante el año político veamos diversos enfrentamientos en los plenos del Congreso de los Diputados. Sin embargo, a pesar de que ahora están de vacaciones, lo cierto es que las redes sociales ha sido el escenario de una nueva discusión entre el Partido Popular y el PNV.

Esta confrontación la han protagonizado Miguel Tellado y Aitor Esteban, presidente de la formación nacionalista. Todo comenzó con un tweet del Partido Popular Vasco, donde comparte una noticia del medio 'El Correo' la que cuenta que "Cerdán confirma que el empresario Antxon Alonso le ayudo en la negociación del PNV para investir a Sánchez". Un titular que contrasta con unas declaraciones por parte del líder vasco, en el que dice que no tenía idea de quien era Antxon. Unas declaraciones con las que el Secretario general del Partido Popular le reprocha: "¿Por qué mentiste, Aitor?".

Es entonces cuando Aitor Esteban le reprocha, a través de una captura de una información facilitada por el 'Huffpost', que Tellado haya actualizado su currículum y ya no figure como periodista. Una información a la que le lanza un dardo con el siguiente refrán: "Cree el ladrón que todos son de su condición".

Con esta información Tellado se muestra tajante ,en otro tweet, con esta información que publicó dicho medio ."A ver Aitor, te lo explico otra vez. Soy licenciado en Ciencias Políticas y he ejercido como periodista. ¿Ves, qué fácil? Nada que ocultar. Y ahora vamos con lo tuyo: Ladrones son los que tú sostienes en el Gobierno con el apoyo de tu partido en el Congreso. Feliz verano", expresa el secretario general popular.

De la dimisión de Noelia Núñez a la cacería del 'currículum falso'

Este no es el primer reproche que sufre Tellado por su currículum. Después de que el popular exigiera a varios Óscar Puente, a Patxi López y a la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé a que enseñaran su títulos de másteres y estudios universitarios. Fue entonces cuando Óscar Puente le reprochó que "según la web del PP" era "periodista". Un dato que a su parecer se contraponía con su licenciatura en Ciencias Políticas.

Recordemos que fue muy sonado el escándalo protagonizado por la que fue diputada popular Noelia Núñez, quien abandonó el Partido Popular después de que mintiera en su currículum. Esto ha provocado que diversas páginas webs de ayuntamientos, parlamentos y de los propios partidos hayan recibido visitas, todo para buscar el 'error' de los políticos en sus currículums.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com

Puedes ver el informativo completo 'Noticias de la Mañana' enAtresplayer.