¿Es imputable el presunto asesino de Encarnita Polo?: los forenses lo determinarán

El acusado, un hombre de 66 años, nunca había mostrado síntomas de agresividad.

Imagen de Encarnita Polo

Imagen de Encarnita Polo GTRES

Alba Gutiérrez
Publicado:

Tras la muerte por estrangulamiento de Encarnita Polo en una residencia para personas mayores ubicada en Ávila, los médicos forenses serán los encargados de indicar si el hombre de 66 años que, supuestamente, mató a la artista es imputable por este delito o no debido a su estado psiquiátrico.

El hombre, que hasta este pasado viernes no había mostrado ningún síntoma de agresividad, sigue bajo custodia policial y permanece ingresado en una unidad de psiquiatría. Posteriormente, pasará a disposición judicial cuando sus condiciones lo permitan.

Tal y como han indicado fuentes de la Fiscalía, los médicos forenses tendrán que elaborar un informe en el que aclaren si en el momento de los hechos el presunto asesino era consciente de lo que hacía o no.

Este caso está siendo instruido por el juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Ávila, que ha decretado el secreto de sumario.

Por su parte, el subdelegado del Gobierno en Ávila, Fernando Galeano, ha explicado a los periodistas que los forenses también están ultimando el informe que determine de manera oficial las causas de la muerte de la cantante y actriz. Por ello, ha señalado que los agentes de la Policía Nacional mantienen abierta la investigación a la espera de que el supuesto asesino pueda pasar a disposición judicial en función de lo que determine su evolución médica.

La residencia de mayores dice estar "consternada ante lo ocurrido"

Por otro lado, los responsables de la empresa DomusVi, encargada de la residencia de mayores donde se produjeron los hechos, han asegurado estar "consternados ante lo ocurrido" y han añadido que su "prioridad" es "velar por el bienestar general en estos momentos tan difíciles". Tal y como han indicado distintas fuentes de la empresa, no se van a pronunciar sobre esta situación "por máximo respeto a la confidencialidad que ahora mismo se nos pide y el cariño a nuestra residente, familia, personal del centro y compañeros".

El presunto autor de los hechos ingresó en la residencia dos días antes

Tal y como detallaron los celadores de la Fundación Decanos, en declaraciones recogidas por elEconomista, acudieron a la habitación de Encarna al escuchar golpes y jadeos. Al entrar, encontraron a la víctima rígida en el suelo y al agresor encima de ella.

En ese momento, Encarnita ya se encontraba sin respiración y su agresor parecía que no terminaba de comprender lo que acababa de hacer. Es más, desde el presunto homicidio, se encuentra bajo custodia policial en una unidad psiquiátrica del hospital de Ávila.

Desde la Subdelegación del Gobierno han informado acerca de que el acusado estaba en pleno ajuste de mediación y de que no figuraba como paciente de riesgo ni mostraba antecedentes violentos.

Encarna Polo triunfó con su canción 'Paco, Paco, Paco'

Encarna Polo fue una de las figuras más importantes de la música pop y la copla de los años sesenta y setenta, cuando triunfó con su conocida canción 'Paco, Paco, Paco'. Encarna Polo logró convertirse en una de las figuras más destacadas del panorama musical español de los sesenta y setenta y fue una de las figuras más populares de la televisión.

