Diez heridos y un perro muerto en un choque frontal entre una ambulancia y un coche en Cuevas del Becerro

Un aparatoso accidente de tráfico ha dejado una escena desoladora en el kilómetro 22 de la carretera A-367, en el término municipal de Cuevas del Becerro (Málaga). Una ambulancia de traslados programados y un turismo chocaron frontalmente este lunes, quedando ambos vehículos totalmente deformados y requiriendo una compleja intervención de los bomberos. Diez personas resultaron heridas de diversa consideración y un perro falleció a causa del impacto.

El siniestro ocurrió en la carretera que une Ronda y Cañete la Real poco después de las 12.30, cuando el Servicio de Emergencias 112 Andalucía recibió varias llamadas alertando de la colisión. Según los datos facilitados por el Consorcio Provincial de Bomberos (CPB), en la ambulancia viajaban nueve personas, dos conductores y siete pacientes, mientras que en el turismo iban el conductor y con perro.

A su llegada, los efectivos del parque de bomberos de Ronda comprobaron que todos los ocupantes estaban atrapados por la deformación de las carrocerías. Fue necesaria una laboriosa operación de excarcelación debido al estado en el que quedaron los vehículos tras el golpe frontal.

Una vez liberados, los heridos fueron atendidos en el lugar por los equipos sanitarios y posteriormente trasladados en distintas ambulancias a centros hospitalarios de la provincia.

Segundo accidente grave en Málaga en apenas 48 horas

Este siniestro se suma a otro ocurrido el pasado sábado en la AP-7, a la altura de Mijas. Los conductores se vieron sobresaltados cuando un vehículo avanzaba de forma temeraria en sentido contrario. La escena terminó convirtiéndose en un grave accidente frontal que dejó cinco personas heridas. Todos los afectados fueron trasladados al Hospital Costa del Sol de Marbella.

A las 17.40 horas el 112 Andalucía recibió las primeras llamadas de alarma: un turismo circulaba en dirección a Málaga, pero por los carriles reservados al tráfico hacia Cádiz, creando una situación de riesgo extremo para cientos de conductores. Tras recorrer 65 kilómetros se confirmaron los peores presagios. Nuevos avisos alertaron de que el vehículo en sentido contrario había colisionado de frente con otro automóvil.

Las primeras pesquisas apuntan a que la conductora que circulaba en sentido contrario dio positivo en alcohol, lo que podría explicar la peligrosa maniobra que mantuvo en vilo a los usuarios de la vía. La Guardia Civil continúa investigando las circunstancias que rodearon este suceso, que provocó retenciones puntuales en la AP-7 mientras se realizaban las labores de rescate y limpieza de la calzada.

