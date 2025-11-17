Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Condenado por agredir sexualmente a una menor con retraso madurativo en Pontevedra

La víctima tenía 13 años, era la hermana de la exnovia del implicado, y se había intercambiado mensajes y fotografías previamente con el acusado.

Palacio de Justicia de Pontevedra

Palacio de Justicia de PontevedraColegio de Procuradores

Marta Alarcón García
Publicado:

Un hombre ha sido condenado a seis años de cárcel tras agredir sexualmente a una menor de 13 años con "un retraso en su desarrollo madurativo", en Pontevedra.

Los hechos tuvieron lugar en mayo de 2021, cuando el detenido fue a recoger a la menor del colegio y la convenció para que se fuera con él a mantener relaciones sexuales en un garaje. Al parecer, la menor era la hermana de la exnovia del implicado, y se había intercambiado mensajes con el acusado durante varias ocasiones previas a la agresión sexual. Además, el implicado y la víctima se habían mandado fotos por WhatsApp y habían quedado personalmente hasta seis veces.

Fue la madre de la menor, la que puso fin al abuso, ya que había visto a su hija previamente en compañía de un hombre, así que decidió llamarla por teléfono y gracias a esta acción, puso fin a la agresión sexual que se estaba cometiendo en un garaje en Pontevedra.

El acusado no podrá acercarse a la víctima en 10 años

La sección cuarta de la Audiencia Provincial de Pontevedra impone al acusado la prohibición de hablar o acercarse a la víctima durante 10 años, además de una indemnización de 7.500 euros a la menor, ya que los magistrados se basan en los numerosos "hechos objetivos periféricos" que refuerzan y dan consistencia al relato de la menor, así como mensajes, fotografías e informes judiciales incorporados a la causa, a pesar de que no se observa "resentimiento" de la menor hacia el acusado.

Por su parte, el acusado ha negado los hechos y ha relatado que "era su hija" la que se intercambiaba los mensajes con la menor de 13 años.

Otros casos de agresión

La Policía Nacional ha detenido a un educador por delitos de agresión sexual en un centro de menores en Málaga. La investigación comenzó tras la denuncia de tres jóvenes, que relataban que habían sufrido abusos cuando eran menores de edad.

El agresor, que era el encargado de despertar a las jóvenes, se aprovechaba tanto de su posición jerárquica de educador, como de la vulnerabilidad de las víctimas para abusar de ellas, ya que una de las jóvenes que lo ha denunciado tenía una discapacidad de más del 50%.

Un hombre agrede sexualmente a una joven con discapacidad en Barcelona

A principios de este año se celebraba el juicio por un caso similar, en el que se pedían 15 años de cárcel para un hombre por haber agredido sexualmente a una joven de 25 años con discapacidad del 45% en Barcelona. Los hechos tenían lugar entre los años 2018 y 2020, cuando el condenado, que era el "monitor" de la joven agredida, se aprovechaba de su posición jerárquica para satisfacer su apetito sexual.

El acusado se llevaba a la joven a los vestuarios al terminar la jornada, y le agredía sexualmente. Si la chica se negaba, el procesado le imponía varios castigos como barrer el recinto en el que trabajaban.

Pese a que el acusado ha declarado que las relaciones fueron consentidas y ha negado las agresiones, se le acusa de un delito continuado de agresión sexual y se le piden 15 años de cárcel.

