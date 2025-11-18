Noticias de hoy, martes 18 de noviembre de 2025

La aprobación del plan de paz para Gaza por parte de la ONU, la propuesta de Maduro a Trump de hacer un 'cara a cara' o la llegada de Zelenski a España, entre las noticias que marcan la jornada de hoy martes 18 de noviembre.

ONU

El Consejo de Seguridad de la ONU aprueba una nueva fase del plan de paz de Trump para Gaza. El presidente de Estados Unidos ya lo ha agradecido. Supondrá el despliegue de tropas internacionales en la zona. Hamás lo rechaza.

Maduro - Trump

Maduro le dice a Trump que quiere una reunión cara a cara y asegura que si el presidente de Estados Unidos "se mete militarmente en Venezuela" será su fin político. Trump no descarta esos ataques.

Leire sale de los juzgados

Este lunes, bien tarde, Leire Díez salía de los juzgados de Plaza de Castilla después de pasar todo el día allí. Sin declaraciones a la prensa. Al juez le ha dicho que solo se reunió dos veces con Cerdán y que no se reconoce en los audios. Misma estrategia, la del otro "fontanero" Pérez Dolset, que ha puesto sobre la mesa un nuevo nombre en los encuentros: Antonio Hernando, colaborador directo de Pedro Sánchez.

Rufián - Mazón

El durísimo cara a cara de Rufián con Mazón en la comisión de la DANA todavía resuena en el Congreso. Carlos Mazón sigue sin aclarar las dudas. Como novedades: ahora llevaba el móvil en la mochila y llegó a El Ventorro con escolta pero salió sin ella. Esta mañana a partir de las 9, preside, todavía en funciones, el pleno del Consell.

Zelenski en España

Zelenski llega hoy a España dentro de su gira europea en busca de apoyos. Es la tercera vez que visita nuestro país y lo hace en un momento delicado: con avances rusos en el frente y con casos de corrupción en su gobierno. Estará en el Congreso, Moncloa, Zarzuela y el Reina Sofía: quiere ver el Guernica.

