Noticias de hoy, martes 18 de noviembre de 2025

Consulta las últimas noticias en España hoy, martes 18 de noviembre de 2025. La actualidad nacional e internacional más destacada a continuación.

Noticias de hoy, martes 18 de noviembre de 2025

Antena 3 Noticias
Publicado:

La aprobación del plan de paz para Gaza por parte de la ONU, la propuesta de Maduro a Trump de hacer un 'cara a cara' o la llegada de Zelenski a España, entre las noticias que marcan la jornada de hoy martes 18 de noviembre.

ONU

El Consejo de Seguridad de la ONU aprueba una nueva fase del plan de paz de Trump para Gaza. El presidente de Estados Unidos ya lo ha agradecido. Supondrá el despliegue de tropas internacionales en la zona. Hamás lo rechaza.

Maduro - Trump

Maduro le dice a Trump que quiere una reunión cara a cara y asegura que si el presidente de Estados Unidos "se mete militarmente en Venezuela" será su fin político. Trump no descarta esos ataques.

Leire sale de los juzgados

Este lunes, bien tarde, Leire Díez salía de los juzgados de Plaza de Castilla después de pasar todo el día allí. Sin declaraciones a la prensa. Al juez le ha dicho que solo se reunió dos veces con Cerdán y que no se reconoce en los audios. Misma estrategia, la del otro "fontanero" Pérez Dolset, que ha puesto sobre la mesa un nuevo nombre en los encuentros: Antonio Hernando, colaborador directo de Pedro Sánchez.

Rufián - Mazón

El durísimo cara a cara de Rufián con Mazón en la comisión de la DANA todavía resuena en el Congreso. Carlos Mazón sigue sin aclarar las dudas. Como novedades: ahora llevaba el móvil en la mochila y llegó a El Ventorro con escolta pero salió sin ella. Esta mañana a partir de las 9, preside, todavía en funciones, el pleno del Consell.

Zelenski en España

Zelenski llega hoy a España dentro de su gira europea en busca de apoyos. Es la tercera vez que visita nuestro país y lo hace en un momento delicado: con avances rusos en el frente y con casos de corrupción en su gobierno. Estará en el Congreso, Moncloa, Zarzuela y el Reina Sofía: quiere ver el Guernica.

Efemérides de hoy 18 de noviembre de 2025: Monsterrat Caballe, Medalla Internacional de las Artes

Sociedad

Los Mossos d'Esquadra investigan la muerte de una mujer tras precipitarse desde una ventana

Carmina Gil, vicepresidenta de la asociación de víctimas mortales de la DANA: "Mazón quedó en evidencia, porque verdades pocas"

Varias explosiones en un asentamiento de barracas de Bac de Roda en Barcelona: hay dos heridos

Ocho años de acoso a una profesora de un instituto en el País Vasco

La docente se encuentra actualmente de baja y se le ha ofrecido ayuda tanto psicológica como jurídica o administrativa. El instituto ha suspendido excursiones y el viaje de fin de curso de 4º de la ESO.

Buscan a Rosamística Fernanda, mujer de 36 años desaparecida en Córdoba

La mujer desapareció el 5 de noviembre, pero no fue hasta el pasado jueves cuando se interpuso la denuncia.

¿Es imputable el presunto asesino de Encarnita Polo?: los forenses lo determinarán

Así es la primera residencia en Madrid para personas con conductas suicidas: "Somos supervivientes"

Condenado por agredir sexualmente a una menor con retraso madurativo en Pontevedra

