Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Lotería de Navidad 2025
sociedad
Sucesos

BARCELONA

Varias explosiones en un asentamiento de barracas de Bac de Roda en Barcelona: hay dos heridos

Los bomberos trabajan para sofocar el fuego como consecuencia de las explosiones.

Explosiones en Bac de Roda

Explosiones en Bac de Roda | Antena 3 Noticias

Publicidad

Rosario Miñano
Actualizado:
Publicado:

Investigan varias explosiones en asentamientos de barracas en Bac de Roda en el distrito de Sant Martí (Barcelona), cerca de la futura estación de la Sagrera y donde pasaban la noche personas sin hogar.

Unas 10 dotaciones de Bomberos de Barcelona se han desplazado hasta el lugar de los hechos están trabajando para extinguir el fuego que se ha originado tras las explosiones sobre las 07.00 horas de la mañana y se ha podido extinguir una hora y media después, sobre las 8.30 horas.

Las llamas han quemado con mucha virulencia unas seis barracas del asentamiento. Hay dos heridos: una de ellas ha sido trasladada en estado menos grave al Hospital Vall d'Hebron y la otra ha sido dada de alta in situ, según fuentes del Ayuntamiento a 'Europa Press'.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias de la Mañana' enAtresplayer.

Muere un hombre en Sevilla tras ser atropellado y arrastrado durante varios kilómetros en los bajos del coche

Imagen del coche que atropelló y arrastró a un hombre en Sevilla

Publicidad

Sociedad

Un vehículo de los Mossos d'Esquadra.

Los Mossos d'Esquadra investigan la muerte de una mujer tras precipitarse desde una ventana

Carmina Gil, vicepresidenta de la asociación de víctimas mortales de la DANA

Carmina Gil, vicepresidenta de la asociación de víctimas mortales de la DANA: "Mazón quedó en evidencia, porque verdades pocas"

Explosiones en Bac de Roda

Varias explosiones en un asentamiento de barracas de Bac de Roda en Barcelona: hay dos heridos

Noticias de hoy, martes 30 de septiembre de 2025
Noticias hoy

Noticias de hoy, martes 18 de noviembre de 2025

Efemérides de hoy 18 de noviembre de 2025: Monsterrat Caballe, Medalla Internacional de las Artes
Efemérides

Efemérides de hoy 18 de noviembre de 2025: ¿Qué pasó el 18 de noviembre?

La docente se encuentra actualmente de baja y se le ha ofrecido ayuda psicológica
Acoso

Ocho años de acoso a una profesora de un instituto en el País Vasco

La docente se encuentra actualmente de baja y se le ha ofrecido ayuda tanto psicológica como jurídica o administrativa. El instituto ha suspendido excursiones y el viaje de fin de curso de 4º de la ESO.

Desaparece una mujer de 36 años en Córdoba
DESAPARECIDA

Buscan a Rosamística Fernanda, mujer de 36 años desaparecida en Córdoba

La mujer desapareció el 5 de noviembre, pero no fue hasta el pasado jueves cuando se interpuso la denuncia.

Imagen de Encarnita Polo

¿Es imputable el presunto asesino de Encarnita Polo?: los forenses lo determinarán

Conducta suicida

Así es la primera residencia en Madrid para personas con conductas suicidas: "Somos supervivientes"

Palacio de Justicia de Pontevedra

Condenado por agredir sexualmente a una menor con retraso madurativo en Pontevedra

Publicidad