Varias explosiones en un asentamiento de barracas de Bac de Roda en Barcelona: hay dos heridos

Investigan varias explosiones en asentamientos de barracas en Bac de Roda en el distrito de Sant Martí (Barcelona), cerca de la futura estación de la Sagrera y donde pasaban la noche personas sin hogar.

Unas 10 dotaciones de Bomberos de Barcelona se han desplazado hasta el lugar de los hechos están trabajando para extinguir el fuego que se ha originado tras las explosiones sobre las 07.00 horas de la mañana y se ha podido extinguir una hora y media después, sobre las 8.30 horas.

Las llamas han quemado con mucha virulencia unas seis barracas del asentamiento. Hay dos heridos: una de ellas ha sido trasladada en estado menos grave al Hospital Vall d'Hebron y la otra ha sido dada de alta in situ, según fuentes del Ayuntamiento a 'Europa Press'.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias de la Mañana' enAtresplayer.