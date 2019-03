Novio de la parricida: "No me gustaría pensar que soy el motivo de que lo haya hecho"

Una reportera de espejo público ha logrado hablar con el novio de la parricida que no ha querido mostrar su rostro. En cuanto a su relación con el pequeño César, el novio de Mónica afirma que sólo le veía un rato antes de irse a dormir. "Vino de vacaciones unos días pero yo trabajaba mi relación era que llegaba de trabajar, cenaba, veía un poco la tele y me acostaba y ese era el rato que le veía", explica.

De hecho, ni siquiera sabía que era hijo de Mónica ya que cuando estuvo con ellos ella le dijo que era su sobrino.

A pesar de lo afectado que está por la situación sorprende lo que asegura que le diría: "Le diría que estuviera tranquila que lo que ha pasado ya está y que no tiene solución pero que a partir de ahora tiene que hacer las cosas bien, tiene que pagar su pena y adelante que yo estoy aquí".

"Después de lo mal que lo estoy pasando y lo mal que lo está pasando ella también, no me gustaría pensar que yo soy el motivo de que haya hecho eso porque no tiene explicación", afirma con relación a la justificación de la asesina confesa que aseguró que no le había dicho a su pareja que tenía un hijo y era una molestia.

Al ser preguntado sobre que tipo de persona era Mónica y que relación tenía con ella, su novio afirma que era cariñosa y trabajadora. "Ella me ha cuidado, ha estado conmigo ha ido a trabajar incluso estando con fiebre a las cinco o las seis de la mañana, entonces, calor, la imagen que yo tengo de ella es de una chica cariñosa conmigo y trabajadora", asegura.

"Cuando tu quieres a una persona de un día para otro aunque te haya hecho algo malo no puedes olvidarla. A día de hoy, Mónica es la chica que ha estado conmigo, que me ha cuidado y a la que yo quiero".