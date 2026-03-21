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Noticias de hoy, sábado 21 de marzo de 2026

Consulta las últimas noticias en España hoy, sábado 21 de marzo de 2026. La actualidad nacional e internacional más destacada a continuación.

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Noticias de hoy, sábado 21 de marzo de 2026 | Antena 3 Noticias

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Publicado:

La guerra en Irán entra en su tercera semana mientras países como España dan a conocer las medidas anticrisis para paliar las consecuencias económicas.

El BOE publica los decretos de medidas anticrisis

El Boletín Oficial del Estado ha publicado los dos decretos anticrisis aprobados por el Gobierno para tratar de paliar en España el impacto económico de la guerra en Irán. El paquete de medidas anunciado por Pedro Sánchez incluye rebajas fiscales en carburantes, electricidad y gas.

Protestas de la Asamblea General de la Federación Nacional de Asociaciones de Transportistas

La Asamblea General de la Federación Nacional de Asociaciones de Transportistas de España ha calificado de decepcionantes las medidas para paliar la crisis y ha avisado de movilizaciones si el Gobierno no rectifica estas medidas antes de que acabe el mes.

Evacuados los 205 soldados españoles que estaban en Irak

Regresan a España los 205 militares españoles que han sido evacuados de Irak por la guerra en Irán. El avión del Ejército del Aire y del Espacio ha aterrizado poco después de las seis de la mañana en la base aérea de Torrejón de Ardoz, en Madrid, y ha sido recibido por la ministra de Defensa, Margarita Robles y por el jefe del Estado Mayor de la Defensa.

Bombardeos cruzados

Nueva madrugada de bombardeos cruzados entre Israel e Irán. Una enorme bola de fuego, seguida de varias columnas de humo, ha iluminado los suburbios del sur de la capital del Líbano. Israel redobla sus ataques a objetivos de Hezbolá en la tercera semana de guerra.

Matan a una mujer en Zaragoza con "extrema crueldad"

Muere asesinada una mujer en Zaragoza tras recibir varios disparos de un hombre que después se ha suicidado. En palabras del delegado de Gobierno de Aragón, el hombre habría actuado con "extrema crueldad".

Investigan el asesinato de una niña como posible caso de violencia vicaria

Encuentran muerta a una niña de entre 2 y 3 años y a su padre en Torrevieja, Alicante. La Guardia Civil investiga el asesinato de la pequeña como un posible caso de violencia vicaria, según informa la Delegación del Gobierno en la Comunitat Valenciana y el Ministerio de Igualdad a través de la Delegación contra la Violencia de Género. Al parecer, el padre se habría suicidado.

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El juzgado encuentra 42 metros de vía que había sido retirada en Adamuz y que Adif no había informado

Imagen de la zona del accidente ferroviario en Adamuz

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Sociedad

Camión de bomberos en Cataluña

Detienen a un hombre por quemar un piso con una mujer dentro en Les Franqueses del Vallès, Barcelona

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Noticias de hoy, sábado 21 de marzo de 2026

Audiencia Provincial de Cantabria

Condenado a nueve años de cárcel por violar a una mujer cuando instalaba una alarma en su domicilio

Operación en la que han sido intervenidas hasta 500 aves exóticas en Cádiz
Aves exóticas

Guacamayos jacintos de 20.000 euros, loros grises africanos... así hasta 500 aves exóticas intervenidas en una casa de Estrella del Marqués, Cádiz

Foto de archivo de un cuchillo
País Vasco

Detenido un hombre por acuchillar a su hermano en Ermua, Vizcaya

Imagen de archivo de la Policía Nacional
Asesinato Zaragoza

Asesina con "extrema crueldad" a su expareja y se suicida en Zaragoza

La mujer asesinada y su agresor habían sido pareja y rompieron hace unos meses. El hombre la mató a tiros en mitad de la calle.

Imagen de un coche de los Mossos d'Esquadra
BARCELONA

Los Mossos investigan la muerte violenta de un hombre de 37 años en un local de Badalona

Los sanitarios intentaron reanimarlo sin éxito y el caso permanece bajo secreto judicial mientras la División de Investigación Criminal trata de esclarecer lo sucedido.

Muere Nicholas Brendon, el actor que hacía de Xander en 'Buffy, el cazavampiros'

Muere Nicholas Brendon, el actor que hacía de Xander en 'Buffy, el cazavampiros'

Imagen de un agente de la Guardia Civil.

Investigan como posible caso de violencia vicaria el asesinato de una niña de entre 2 y 3 años en Torrevieja

Imagen de la Audiencia Provincial de Almería

Condenan por acoso sexual a un profesor por pedir a una alumna de 14 años que le enseñara los pechos para aprobar

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