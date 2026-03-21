El BOE publica los dos decretos aprobados en el Consejo de Ministros para hacer frente al impacto de la guerra en Irán en la economía

Quienes tengan que repostar este domingo deberían notar el ahorro que se pretende alcanzar con el paquete de medidas aprobado por el Gobierno. El BOE ya ha publicado el paquete para paliar los efectos de la guerra en Oriente Medio, unas iniciativas que entrarán en vigor a partir de este domingo y contarán con una dotación de 5.000 millones. También se ha publicado el otro decreto al que también se dio luz verde en el Consejo de Ministros extraordinario y que establece una congelación temporal de los precios del alquiler. Sin embargo, en este caso y según ha reconocido Pedro Sánchez, no se cuenta aún con una mayoría parlamentaria en el Congreso de los Diputados para convalidarlo.

Estas son las principales medidas que se han aprobado y que entrarán este domingo en vigor: