Paquete de medidas
El BOE publica los dos decretos aprobados en el Consejo de Ministros para hacer frente al impacto de la guerra en Irán en la economía
El Gobierno ha publicado en el BOE los dos decretos, pese a que el que incluye las medidas de vivienda por el momento no cuenta con los apoyos suficientes para ser convalidado.
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Quienes tengan que repostar este domingo deberían notar el ahorro que se pretende alcanzar con el paquete de medidas aprobado por el Gobierno. El BOE ya ha publicado el paquete para paliar los efectos de la guerra en Oriente Medio, unas iniciativas que entrarán en vigor a partir de este domingo y contarán con una dotación de 5.000 millones. También se ha publicado el otro decreto al que también se dio luz verde en el Consejo de Ministros extraordinario y que establece una congelación temporal de los precios del alquiler. Sin embargo, en este caso y según ha reconocido Pedro Sánchez, no se cuenta aún con una mayoría parlamentaria en el Congreso de los Diputados para convalidarlo.
Estas son las principales medidas que se han aprobado y que entrarán este domingo en vigor:
- Rebaja del IVA de la electricidad, que pasará del tipo general (21%) al reducido (10 %).
- Suspensión temporal del impuesto de generación eléctrica, actualmente del 7% y que pagan las compañías.
- Rebaja del impuesto especial sobre la electricidad, que pagan los consumidores y que pasará del 5,11% real al tipo mínimo del 0,5 %.
- Reducción del 21 al 10 % del IVA del gas natural, los 'pellets' y leña.
- Congelación del precio máximo de venta del butano y propano.
- Rebaja del 21 al 10% del IVA del gasóleo, gasolina e hidrocarburos y la rebaja del impuesto de hidrocarburos, hasta el mínimo permitido en la Unión Europea (UE), lo que supondrá una rebaja efectiva de hasta 30 céntimos por litro de combustible y unos 20 euros por depósito para un coche medio.
- Medidas para colectivos y sectores más afectados
- Bono social eléctrico: mejora del descuento para colectivos vulnerables (del 42,5%) y para vulnerables severos (del 57,5%), hasta fin de año.
- Bono social térmico: incremento de la ayuda mínima a 50 euros.
- Garantía de suministro de agua y energía.
- Ayuda directa abonada por la Agencia Tributaria y las administraciones forales de 20 céntimos por litro de gasóleo profesional a transportistas, agricultores, ganaderos y pescadores y ayuda equivalente para la compra de fertilizantes.
- Se bonifica en un 80% los pesos eléctricos de transporte y distribución para toda la industria electrointensiva, lo que permitirá ahorrar 200 millones de euros.
- Se amplía en 300 millones de euros la línea de créditos ICO-MAPA-SAECA de subvención de créditos, para facilitar el acceso a la financiación al sector agroalimentario y pesquero.
- Deducciones en el IRPF para la instalación de placas solares, puntos de recarga y bombas de calor, la Puesta en marcha de nuevas ayudas para la climatización de edificios o la agilización en la instalación de energías renovables.
- Refuerzo del autoconsumo, extendiendo de 2 a 5 kilómetros la distancia máxima entre la generación y el consumo, así como habilitando a las entidades locales a promover nuevas modalidades y comunidades energéticas.
- Se aumenta la capacidad de almacenamiento eléctrico, mediante baterías, se declara de utilidad pública del bombeo hidroeléctrico y se impulsan las renovables.
- Deducciones en el IRPF del 15% para la compra de vehículos eléctricos y enchufables.
- Se habilitará a los ayuntamientos a bonificar hasta en un 50 % el IBI para quienes hayan instalado sistemas para el aprovechamiento térmico o eléctrico de energías renovables, junto a la bonificación de hasta el 95 % para las obras e instalaciones de estos sistemas.
- Prohibición del despido en las empresas que reciban ayudas públicas relacionadas con los efectos económicos de la guerra en Oriente Próximo.
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