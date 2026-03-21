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Violencia vicaria

Investigan como posible caso de violencia vicaria el asesinato de una niña de entre 2 y 3 años en Torrevieja

La Guardia Civil investiga el asesinato de la niña. También apareció muerto su padre que al parecer se habría suicidado.

Imagen de un agente de la Guardia Civil.

Imagen de un agente de la Guardia Civil. Europa Press

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Miriam Vázquez
Publicado:

Encuentran muerta a una niña de entre 2 y 3 años y a su padre en Torrevieja, Alicante. La Guardia Civil investiga el asesinato de la pequeña como un posible caso de violencia vicaria, según informa la Delegación del Gobierno en la Comunitat Valenciana y el Ministerio de Igualdad a través de la Delegación contra la Violencia de Género. Al parecer, el padre se habría suicidado.

La madre de la menor y expareja del presunto autor, una mujer de 36 años, avisó anoche a la Guardia Civil de que no lograba contactar con él desde hacía unas horas y que temía que el padre pudiera haber hecho daño a su hija, que se encontraba con él. Hasta la fecha no existían denuncias previas.

La investigación para determinar lo sucedido la está desarrollando el Equipo Mujer Menor de la UOPJ de la Guardia Civil de Alicante, y los primeros indicios apuntan a que se trata de un caso de asesinato en el ámbito de la violencia vicaria y posterior suicidio por parte del presunto autor.

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