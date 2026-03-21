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Asesinato Zaragoza

Asesina con "extrema crueldad" a su expareja y se suicida en Zaragoza

La mujer asesinada y su agresor habían sido pareja y rompieron hace unos meses. El hombre la mató a tiros en mitad de la calle.

Imagen de archivo de la Polic&iacute;a Nacional

Imagen de archivo de la Policía NacionalEuropa Press

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Lucía Hernández
Publicado:

Este sábado, un hombre mató a tiros a una mujer en Zaragoza. Este conocía los pasos de la víctima y actuó "con extrema crueldad", según ha informado Fernando Beltrán, Delegado del Gobierno en Aragón. Le disparó en mitad de la calle con la intención de matarla.

Beltrán declaró en el lugar de los hechos, la calle Cardenal Cisneros del barrio de Las Fuentes. Confirmó que el crimen ocurrió en torno a las 09.20 horas y que el hombre sabía que iba a encontrar a la mujer a esa hora y fue a su encuentro "con intención de asesinarla". También indicó que el asesino tenía licencia de armas deportivas y usó una de concurso para disparar a la víctima. Este portaba más armas deportivas encima y se han recuperado.

Un asesinato premeditado

El Delegado ha resaltado que no se trata de un accidente por la manipulación del arma o que la exhibiera para atemorizar a la mujer y se le disparara sin querer. Señaló que "ha habido una intención de infligir daño".

"Estamos viviendo una auténtica lacra en lo que supone este tipo de violencia ejercida contra la mujer por el mero hecho de ser mujer", declaró Beltrán. También añadió que es "una actitud enfermiza de considerar que la mujer es un objeto y es una posesión, y que si no se posee, no se tiene, se le quita la vida".

Un caso nuevo de violencia de género

El agresor y la víctima, ambos de nacionalidad española, habían mantenido una relación no muy larga de pareja y rompieron hace unos meses, confirmaron fuentes de la Policía Nacional a EFE. Tras esta información, se confirma que se trata de un crimen machista.

La Delegación del Gobierno en Aragón ha convocado para este domingo a las 11.00 horas un minuto de silencio. Con este caso, ya son 14 las mujeres asesinadas a manos de sus parejas o ex parejas en lo que va de año, siendo este el peor comienzo desde 2020. Dos de los crímenes han ocurrido en Aragón después de que el Ministerio de Igualdad confirmase el pasado lunes, el asesinato del 18 de enero de María Paloma B.S. en Colungo (Huesca) como otro crimen machista.

Las víctimas de violencia de género y su entorno pueden pedir ayuda las 24 horas del día en diferentes recursos activos: el teléfono 016, el correo electrónico 016-online@igualdad.gob.es y el canal del WhatsApp en el número 600 000 016. En una situación de emergencia se puede llamar al 112 o a los teléfonos de emergencias de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062). En caso de no ser posible hacer posible una llamada, está la opción de activar la aplicación Alertcops, que manda una señal de alerta a la Policía con geolocalización.

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