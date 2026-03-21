Aterrizan en Torrejón de Ardoz los más de 200 militares españoles evacuados de Irak

Ya en casa, los 200 militares españoles que en las últimas jornadas han sido evacuados de Irak. En un A330, procedente de Turquía, aterrizaron en la base de Torrejón de Ardoz y fueron recibidos por la ministra, Margarita Robles, y el Jefe del Estado Mayor de la Defensa (JEMAD), el almirante general Teodoro Esteban López Calderón.

Defensa ha dirigido a los 205 efectivos palabras de agradecimiento por su "defensa de la paz y la seguridad", que han extendido a la tripulación del Ejército del Aire "por hacer posible el vuelo".

Los socios de la OTAN tomaron la decisión de la evacuación debido a la escalada bélica causada por el ataque de Washington e Israel contra Irán. Con anterioridad a este vuelo habían sido ya evacuados casi un centenar de militares. En concreto, 57 son los de operaciones especiales, desplegados en la coalición internacional contra Estado Islámico liderada por Estados Unidos reubicados el domingo, mientras que 42 pertenecían a la NMI, la Misión de la OTAN en Irak.