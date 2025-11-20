Las balizas V16 serán obligatorias en poco más de un mes y las tiendas se desbordan: "Acabamos de hacer otro pedido"

A pocas semanas de que las balizas V16 pasen a ser obligatorias se ha desatado el furor. A buenas horas mangas verdes, podríamos decir tirando del refranero. Aunque como nunca es tarde si la dicha es buena, digamos que hasta que la nueva normativa entre en vigor el 1 de enero, estamos a tiempo.

Las balizas V16 homologadas pasarán a ser obligatorias para todos los vehículos, substituirán a los triángulos o cualquier dispositivo anterior y pasan a ser elemento el único elemento válido. No hay excusa. No va a valer eso de... "Llevo este otro sistema", "Lo siento no lo sabía", "Justo lo iba a comprar esta semana". Toca hacerse con uno ya, a la mayor brevedad. Y ojo porque en algunos lugares ya avisa, el aluvión de compradores es tal que se acaban.

Hay vendedores que ya se han quedado sin ellas y esperan nuevos pedidos

Aunque se avisó hace tiempo de esta medida, no es una novedad lo de dejarlo para el último momento y en todos los puntos de venta en los que hemos consultado aseguran que en los últimos días se ha notado un aumento considerable de la demanda. Sin sustos, no hablemos de desabastecimiento, pero sí de que igual nos toca esperar unos días para hacernos con el nuestro. "Claro que se nota, la gente tiene que tenerlo sí o sí así que ahora cada vez vienen más", nos cuentan en una tienda de recambios de automóviles en Pontevedra. "Ahora mismo no tenemos, ayer salieron 1000 balizas. Ya hicimos hoy el pedido, tenemos otras 2.000 pedidas", nos explican en otra. "A nosotros sí que nos quedan pero se nota la demanda y se están vendiendo muchas", relata el dependiente de otro establecimiento en Santiago.

Se trata de un dispositivo luminoso de preseñalización de emergencia que tiene como principal diferencia con respecto a los triángulos tradicionales, que no es necesario salir del vehículo para colocarlo. Tiene un imán con el que se pega al techo del coche solo estirando el brazo por la ventanilla. Como las clásicas sirenas de los coches de policía camuflados en las películas.

Es visible a un kilómetro de distancia y a 360 grados, para que el resto de los usuarios de la vía se percaten. Además, lleva una tarjeta e-sim incorporada que manda un aviso a la DGT con la ubicación del coche para que pueda emitirse el correspondiente aviso de accidente o avería. Su precio ronda los 40-50 euros.

Se recomienda comprarla en lugares especializados

Los especialistas en productos para el automóvil recuerdan además la importancia de adquirir estas balizas en los establecimientos adecuados y asegurarnos antes de comprar que estamos haciéndonos con una baliza realmente homologada. Como en casi todo, desconfiemos de ofertas demasiado jugosas o puntos de venta –sobre todo online- sin las garantías adecuadas. La geolocalización o el funcionamiento mediante batería, por ejemplo, son aspectos obligatorios así que cualquier baliza que carezca de ellos no cumple los requisitos legales.

No llevarla, o llevar una que no se corresponda, puede conllevar una multa de hasta 200 euros.

