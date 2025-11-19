El gran reto oculto del cáncer de mama: por qué tantas mujeres abandonan el tratamiento

El cáncer de mama, el tumor más frecuente entre las mujeres en España, presenta un desafío que pasa desapercibido a pesar de su enorme impacto clínico: la falta de adherencia terapéutica. Aunque los avances en investigación han permitido aumentar de forma notable la supervivencia, muchas pacientes no completan los tratamientos prescritos, especialmente en el ámbito de la terapia endocrina, fundamental para reducir el riesgo de recaídas tras cirugía, radioterapia o quimioterapia.

Alrededor de un tercio de las pacientes con cáncer de mama abandona o no sigue correctamente el tratamiento en los cinco años posteriores al diagnóstico. Además, la adherencia experimenta un descenso superior al 25 % entre el primer y el quinto año, una tendencia que preocupa a los especialistas por su influencia directa en la supervivencia global. Las causas son variadas y abarcan desde efectos secundarios persistentes hasta un insuficiente acompañamiento emocional, pasando por la sobrecarga asistencial y la falta de coordinación entre diferentes profesionales del sistema sanitario.

'CaMBIOAT' identifica barreras

Para comprender esta situación y proponer soluciones concretas, se ha desarrollado el proyecto 'CaMBIOAT' (Cáncer de Mama: Barreras e Intervenciones Omnicanal para un cambio en la Adherencia Terapéutica). Impulsado por Lilly y elaborado por entidades como FECMA, GEICAM, SEFH, SEEO, SEOM, SOLTI y especialistas en psicooncología, el informe identifica 30 barreras que dificultan la continuidad del tratamiento. Estas barreras se agrupan en cuatro ámbitos: sistema sanitario, profesionales, pacientes y características propias de los tratamientos.

Entre las conclusiones destaca la necesidad de mejorar la comunicación clínica, reforzar el acompañamiento durante todas las fases de la enfermedad y proporcionar herramientas que permitan a las pacientes comprender mejor su proceso terapéutico. También se subraya el valor de un modelo asistencial más coordinado que facilite el seguimiento y la detección precoz de dificultades, así como la importancia de ofrecer apoyo emocional especializado, especialmente durante los años en los que la motivación tiende a disminuir.

Garantizar avances científicos

Los resultados del proyecto han sido presentados por expertos como el oncólogo Rodrigo Sánchez, del Hospital 12 de Octubre; la oncóloga Susana de la Cruz, del Hospital Universitario de Navarra y la oncóloga Blanca Cantos, del Hospital Puerta de Hierro de Majadahonda. También han participado otros profesionales como Marta de la Fuente, psicooncóloga sanitaria; Isabel Tuñón, enfermera del Hospital 12 de Octubre e Inés Soto, farmacéutica del Hospital Universitario Infanta Elena.

El cuidado diario y la información continuada son determinantes en la ayuda al paciente durante todo el tratamiento. Por eso, todos ellos coinciden en que mejorar la adherencia no solo implica optimizar tratamientos, sino también transformar la experiencia de las pacientes para garantizar que los avances científicos se traduzcan en beneficios reales y sostenidos.

