Prohíben la entrada en Sant Boi a un okupa multirreincidente

Marc M., de 22 años y vecino de Sant Boi de Llobregat, se ha convertido, según fuentes policiales, en uno de los okupas más activos de Cataluña. No tiene empleo conocido y habría hecho de la okupación de viviendas su modo operandi, centrándose principalmente en inmuebles propiedad de bancos o fondos de inversión.

Según informa La Vanguardia, acumula 225 denuncias y 31 detenciones en los últimos cuatro años, pero nunca ha llegado a ingresar en prisión. El motivo es que todos los procedimientos abiertos contra él son por delitos leves de usurpación, que se saldan con multas económicas. Esto se debe a que el agravante de multirreincidencia aprobado en 2022 no se aplica en este tipo de delitos, solo en los de hurto.

Okupa multirreincidente

Según ha podido saber La Vanguardia, se trata de un joven de 22 años llamado Marc M. que ha llegado a okupar viviendas y chantajear a los propietarios para que le paguen a cambio de abandonar el piso o bien vende las llaves a familias vulnerables. Los Mossos d’Esquadra, lo describen como miembro de un grupo criminal que okupa inmuebles y coacciona a las entidades propietarias para obtener un rendimiento económico.

Su historial policial, siempre según dicho periódico, ocupa 29 páginas y recoge actuaciones registradas desde diciembre de 2021 en varios municipios del Baix Llobregat e incluso en otras zonas de Cataluña.

Vetado para entrar en Sant Boi de Llobregat

Un juzgado del mismo municipio, le ha prohibido con una orden de alejamiento, acceder al término municipal de Sant Boi de Llobregat, decisión que, según La Vanguardia, fue motivada por su continuada actividad delictiva en la localidad. No obstante, habría seguido actuando supuestamente en otros municipios.

Últimas actuaciones

En abril de 2024, este okupa llamado Marc. M habría exigido 17.000 euros a un gestor inmobiliario para devolver una vivienda ocupada en Arenys de Munt, incluso enviando fotos desde el interior. Este caso derivó en una denuncia por coacciones y pertenencia a organización criminal, la única causa grave abierta contra él hasta la fecha.

Según señala el mismo medio, también habría estado implicado en una okupación en Cardedeu el pasado 17 de julio, donde llegó a amenazar desde el balcón a los agentes locales.

Sant Boi de Llobregat, satisfecho con la medida

Desde el Ayuntamiento de Sant Boi de Llobregat trasladan su satisfacción ante el hecho de que, en este caso, la justicia haya logrado frenar nuevas okupaciones. Destacan además la implicación vecinal, valorando muy positivamente la colaboración ciudadana, que ha sido clave para prevenir otras situaciones similares mediante avisos rápidos a la Policía Local.

