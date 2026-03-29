Noticias de hoy, domingo 29 de marzo de 2026

La guerra en Irán, el plan del conciliación impulsado por el PP en el Congreso y el incendio en Barcelona, entre las noticias que marcan la jornada de hoy, domingo 29 de marzo.

Los hutíes lanzan un segundo ataque contra Israel

Pasado un mes del inicio del conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán, la situación sigue empeorando, con nuevos ataques y un aumento de la tensión en Oriente Próximo.

Israel ha bombardeado a un grupo de periodistas en el sur del Líbano y ha intensificado sus ataques contra instalaciones en Teherán, mientras Estados Unidos ha reforzado su presencia militar con el envío de más tropas. Por su parte, Irán ha endurecido sus amenazas y advierte del riesgo para las fuerzas estadounidenses, en un contexto agravado por la participación de los hutíes.

El grupo yemení ha lanzado nuevos ataques con misiles y drones contra el sur de Israel, dirigidos a objetivos estratégicos. Además, varios países del Golfo han activado sus defensas y han interceptado proyectiles procedentes de Irán, con heridos en Baréin tras el impacto en una instalación industrial.

En Líbano, Israel ha confirmado la muerte de un soldado y varios heridos en combate, elevando el número de bajas recientes. En conjunto, la creciente implicación de actores y la intensificación de los combates reflejan un conflicto cada vez más amplio y con consecuencias imprevisibles.

El PP impulsa en el Congreso un plan de conciliación para bonos extraescolares

El Partido Popular ha presentado en el Congreso una propuesta para crear ayudas destinadas a actividades extraescolares con el fin de facilitar la conciliación familiar. La iniciativa, que se debatirá en la Comisión de Igualdad, busca mejorar el equilibrio entre vida laboral y personal y reducir la carga de cuidados que recae principalmente en las mujeres.

El plan incluye medidas para disminuir la brecha de género en el empleo, abordando problemas como la precariedad, la parcialidad involuntaria, la segregación laboral y las diferencias salariales. También propone reforzar la conciliación mediante el acceso gratuito y universal a la educación infantil de cero a tres años, financiado conjuntamente por el Estado y las comunidades autónomas.

Además, plantea desarrollar plenamente el permiso parental retribuido conforme a la normativa europea, garantizando que sea suficiente y compartido. En cuanto a pensiones, distingue entre corregir desigualdades laborales desde su origen y asegurar ingresos adecuados para mujeres con trayectorias ya consolidadas.

Por último, propone evaluar periódicamente las políticas de igualdad mediante indicadores objetivos y con la supervisión de un organismo independiente.

Un camión lleno de mercancia se incendia en el puerto de Barcelona

Una camion cargado con contenedores de mercancías se ha incendiado en el recinto del puerto de Barcelona, donde estaba a espera de que se embarcase la carga. Según han informado fuentes del Port y del Ayuntamiento de la ciudad, diez dotaciones de los Bomberos de la ciudad están trabajando en la extinción de las llamas.

El fuego, que inicialmente parecía afectar a una nave, no ha ocasionado heridos ni intoxicaciones a las personas que trabajan en la zona, según las mismas fuentes. Los agentes trabajan para que el fuego no se extienda a otros contenedores almacenados en esa zona de carga del puerto.

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