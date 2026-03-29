El PP impulsa en el Congreso un plan de conciliación con para bonos extraescolares

El Partido Popular ha registrado en el Congreso de los Diputados una proposición no de ley en la que propone la creación de bonos o ayudas destinadas a actividades extraescolares con el objetivo de facilitar la conciliación de las familias. La iniciativa será debatida en la Comisión de Igualdad.

La formación plantea que estos apoyos económicos permitan compatibilizar mejor la vida laboral y familiar y evitar que las tareas de cuidados recaigan "de forma desproporcionada" sobre las mujeres. En este sentido, el texto también incluye una batería de medidas orientadas a reducir la brecha salarial y laboral de género.

Entre ellas, el PP propone actuar sobre factores estructurales como la precariedad, la parcialidad involuntaria, la segregación sectorial y las diferencias retributivas, especialmente en los complementos salariales. El objetivo es avanzar hacia una mayor igualdad en el mercado laboral.

Refuerzo del sistema de conciliación

La iniciativa también aboga por impulsar un sistema "efectivo" de conciliación y corresponsabilidad. En este marco, los populares proponen garantizar el acceso universal y gratuito a la educación infantil de 0 a 3 años mediante un modelo de cofinanciación al 50% entre el Estado y las comunidades autónomas.

Según defienden, esta medida es "clave" para favorecer la igualdad de oportunidades en el empleo y reducir las interrupciones laborales vinculadas a los cuidados familiares, que afectan principalmente a las mujeres.

Asimismo, el PP reclama el desarrollo completo del permiso parental retribuido, en línea con la normativa europea. En concreto, insta al Gobierno a transponer la Directiva (UE) 2019/1158, cuyo plazo —recuerda— ya ha sido incumplido.

La propuesta subraya la necesidad de que este permiso sea remunerado, suficiente y corresponsable para evitar efectos negativos en la carrera profesional de las mujeres.

Medidas sobre pensiones y evaluación

En materia de pensiones, la formación distingue entre dos dimensiones de la brecha de género. Por un lado, apuesta por corregir las desigualdades desde el origen, igualando las trayectorias laborales y las bases de cotización. Por otro, plantea garantizar la suficiencia de las pensiones de aquellas mujeres cuyas carreras laborales ya no pueden corregirse, mediante medidas financiadas con los Presupuestos Generales del Estado.

Finalmente, el PP propone evaluar de forma periódica el impacto real de las políticas de igualdad mediante indicadores objetivos sobre brecha salarial, laboral y de pensiones. Esta evaluación, según recoge el texto, debería ser realizada por un organismo independiente que garantice la objetividad y el rigor de los resultados.

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