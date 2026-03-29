Última hora de la guerra de Irán y los ataques de EEUU e Israel en directo: Los hutíes lanzan un segundo ataque contra Israel

Se cumple un mes desde el inicio del conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán, y la situación en Oriente Próximo continúa deteriorándose sin señales de tregua. La jornada de este sábado estuvo marcada por nuevos ataques y un aumento significativo de la tensión regional.

Entre los hechos más destacados, Israel llevó a cabo un bombardeo contra un grupo de periodistas en el sur del Líbano, además de intensificar su ofensiva contra instalaciones académicas e industriales en Teherán. Estas acciones se producen en paralelo al refuerzo militar estadounidense en la zona, con el despliegue de 3.500 marinos adicionales.

Por su parte, Irán ha endurecido su discurso, advirtiendo que la región podría convertirse en un "cementerio" para las tropas estadounidenses, en un contexto agravado por la entrada directa de los hutíes en el conflicto.

Los hutíes lanzan un segundo ataque contra Israel

El grupo insurgente de Yemen ha asegurado haber ejecutado este sábado un segundo ataque contra el sur de Israel, mediante misiles de crucero y drones, sumándose a un primer bombardeo lanzado horas antes. Según su portavoz militar, los objetivos eran "instalaciones estratégicas israelíes".

Mientras tanto, varios países del Golfo han activado sus sistemas de defensa ante nuevas amenazas. Kuwait, Emiratos Árabes Unidos y Baréin han informado este domingo de la interceptación de múltiples misiles y drones procedentes de Irán. En Baréin, uno de los ataques del sábado dejó al menos dos personas heridas tras impactar en una fábrica de aluminio.

En el frente libanés, las Fuerzas de Defensa de Israel han confirmado la muerte en combate de un soldado en el sur del país. Con este fallecimiento, asciende a cinco el número de militares israelíes muertos desde el pasado 2 de marzo. En el mismo incidente, otros tres soldados resultaron heridos.

La escalada militar y el aumento de actores implicados, reflejan un conflicto cada vez más amplio y complejo, con consecuencias imprevisibles para la estabilidad regional.

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