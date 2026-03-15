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Noticias de hoy, domingo 15 de marzo de 2026

Consulta las últimas noticias en España hoy, domingo 15 de marzo de 2026. La actualidad nacional e internacional más destacada a continuación.

Noticias de hoy, 14 de marzo de 2026

Noticias de hoy, domingo 15 de marzo de 2026 | Antena 3 Noticias

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Más de dos millones de electores están llamados este domingo a las urnas en Castilla y León para elegir a sus representantes autonómicos. Desde primera hora han abierto casi 3.000 colegios electorales repartidos por toda la comunidad. A las 14:00h el dato de participación se situaba en 36,96%, dos puntos más que en las pasadas elecciones autonómicas de 2022.

Sigue el conflicto en Oriente Medio

Mientras tanto, la guerra en Irán sigue siendo noticia tras dos semanas de ataques. Israel y Estados Unidos están decididos a sostener la ofensiva contra Irán el tiempo que sea necesario, pero Trump busca una fórmula que alivie el golpe económico del cierre del estrecho de Ormuz.

Secuestro en Zaragoza

Se han detenido a tres personas por secuestrar y agredir a un joven en Ejea de los Caballeros, en Zaragoza. Los detenidos introdujeron en un vehículo al joven a la fuerza, y lo agredieron con un arma tipo "taser" y un puño de acero.

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Puedes ver el informativo completo 'Noticias Fin de Semana' en Atresplayer.

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La Guardia Civil alerta de nuevos casos en Cantabria del secuestro del WhatsAppGUARDIA CIVIL10/07/2024

Detenido un hombre de 52 años en Pedreña como presunto autor del asesinato de su pareja

Noticias de hoy, 14 de marzo de 2026

Noticias de hoy, domingo 15 de marzo de 2026

Duras imágenes: Le clavan a un joven de 25 años un destornillador en la cabeza

DURAS IMÁGENES: Un joven de 25 años sobrevive después de que le clavaran un destornillador en la cabeza

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La Policía Local de Jaén rescata a una niña de dos años que quedó encerrada en un coche por un descuido de su madre

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FRANCISCA CADENAS

Golpeada, descuartizada y enterrada en el patio: la reconstrucción del crimen de Francisca Cadenas en Hornachos

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El Centro Coordinador de Emergencias de la Junta de Castilla y León ha dirigido el operativo, en el que han intervenido bomberos, Guardia Civil, Protección Civil y sanitarios, y que se ha complicado por la fuerte corriente del agua.

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Murcia

Un niño de 4 años, atropellado por un coche en Churra (Murcia)

El niño iba en bicicleta cuando el vehículo lo arrolló.

Secuestran durante 3 horas a un joven y lo agreden brutalmente en Ejea de los Caballeros

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