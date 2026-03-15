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Noticias de hoy, domingo 15 de marzo de 2026
Consulta las últimas noticias en España hoy, domingo 15 de marzo de 2026. La actualidad nacional e internacional más destacada a continuación.
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Más de dos millones de electores están llamados este domingo a las urnas en Castilla y León para elegir a sus representantes autonómicos. Desde primera hora han abierto casi 3.000 colegios electorales repartidos por toda la comunidad. A las 14:00h el dato de participación se situaba en 36,96%, dos puntos más que en las pasadas elecciones autonómicas de 2022.
Sigue el conflicto en Oriente Medio
Mientras tanto, la guerra en Irán sigue siendo noticia tras dos semanas de ataques. Israel y Estados Unidos están decididos a sostener la ofensiva contra Irán el tiempo que sea necesario, pero Trump busca una fórmula que alivie el golpe económico del cierre del estrecho de Ormuz.
Secuestro en Zaragoza
Se han detenido a tres personas por secuestrar y agredir a un joven en Ejea de los Caballeros, en Zaragoza. Los detenidos introdujeron en un vehículo al joven a la fuerza, y lo agredieron con un arma tipo "taser" y un puño de acero.
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