Beret rompe su silencio y niega "rotundamente" haber cometido una agresión sexual

Tras la detención del cantante Beret este jueves por una presunta agresión sexual, el cantante fue puesto en libertad provisional con medidas cautelares. Menos de 24 horas después de que se diese a conocer la noticia, el compositor ha roto su silencio para negar "rotundamente" los hechos que se le imputan. Lo ha hecho a través de un comunicado de su oficina de representación, Urbania Entertainment, donde se niega que el autor haya cometido "los hechos que se le atribuyen" y aprovechan para subrayar su "absoluta confianza en la inocencia de Beret ante las graves acusaciones que se han hecho públicas en los últimos días".

Además, el comunicado sostiene que los abogados trabajarán "para acreditar la falsedad de las acusaciones vertidas contra él y garantizar el pleno respeto a todas las garantías que amparan cualquier procedimiento judicial". También avisan que llevarán a cabo "acciones civiles y penales" frente a "aquellas personas que hayan formulado, difundido o contribuido a la propagación de acusaciones falsas".

La oficina de representación pide respetar la presunción de inocencia del cantante, y comparten su plena colaboración "con las autoridades competentes". Por último, mantienen "su apoyo absoluto a Beret y a su entorno durante este difícil proceso" y agradecen las "innumerables muestras de apoyo recibidas por parte de seguidores, compañeros, colaboradores y profesionales que han mostrado su confianza en Beret y en el esclarecimiento de la verdad".

Los organizadores cancelan sus conciertos

Tras conocerse los hechos, los organizadores han suspendido los conciertos previstos en Armilla (Granada), Rubí (Barcelona) y Elche (Alicante). Sin embargo, la gira internacional del cantante sigue en pie, pese a que entre las medidas cautelares se encuentra la retirada del pasaporte durante tres meses.

El Ayuntamiento de Rubí planeaba que el cantante actuase en su próxima fiesta mayor, pero ha decidido suspenderla "hasta que la justicia se pronuncie". En un comunicado, el consistorio ha informado: "El Ayuntamiento de Rubí vive con preocupación la noticia que ha aparecido en relación al cantante Beret (...) y ante estas informaciones, que relacionan al artista con una presunta agresión sexual, el consistorio ha decidido desprogramar esta actuación por cautela hasta que la justicia se pronuncie".

Los hechos presuntamente habrían ocurrido el pasado mes de abril en Sevilla, y se le atribuye un presunto delito de agresión sexual de los artículos 178.1 y 179.1 del Código Penal. Además, se le ha impuesto al cantante la prohibición de comunicarse y aproximarse a menos de 500 metros de la mujer que le ha denunciado.

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