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Muere un octogenario tras ser localizado en la piscina de su vivienda en Alcázar de San Juan

Según el Informe Nacional de Ahogamientos, entre el 1 y el 31 de mayo de 2026, 30 personas han fallecido por ahogamiento en espacios acuáticos españoles.

Lugar de los hechos en Alcázar de San Juan

Lugar de los hechos en Alcázar de San JuanGoogle Maps

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Marta Alarcón
Publicado:

Un hombre de 80 años ha perdido la vida en la madrugada de este sábado, después de ser encontrado en la piscina de su domicilio, ubicado en la calle Poblado Platea de Alcázar de San Juan (Ciudad Real).

El aviso a los servicios de emergencia se produjo alrededor de las 2:19 horas, momento en el que se movilizaron distintos recursos hasta el lugar de los hechos. En la intervención participaron agentes de la Policía Nacional y de la Policía Local, así como efectivos del cuerpo de bomberos, que se encargaron de recuperar el cuerpo.

También acudió una UVI móvil, cuyo equipo sanitario confirmó el fallecimiento del hombre en el lugar. Por el momento, no han trascendido más detalles sobre las circunstancias que rodearon el suceso, que está siendo objeto de las correspondientes investigaciones.

Mueren un hombre y una mujer en la playa de Torrox

Este mismo fin de semana también murieron un hombre de 80 años y una mujer de 75 en una playa de Torrox, en Málaga. Los hechos ocurrieron sobre las 19:30h, cuando los servicios de emergencia recibieron un aviso alertando de una persona flotando en el mar. Al llegar, se encontraron también al otro cadáver. Por el momento, se desconocen las causas del suceso.

Informe ahogamientos
Informe ahogamientos | INA

30 personas fallecidas hasta el 31 de mayo

Según el Informe Nacional de Ahogamientos, entre el 1 y el 31 de mayo de 2026, 30 personas han fallecido por ahogamiento en espacios acuáticos españoles. Y la cifra de ahogamientos en lo que va de año hasta finales del mes de mayo era de 125 personas ahogadas.

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